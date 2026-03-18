מפסגת הבארוק הפרוסי לתהומות השכחה: מסע בלשי בעקבות יצירת המופת האבודה שנותרה אחת מהתעלומות הגדולות בהיסטוריה | בין הוד מלכותי, ביזה נאצית ואובססיה אנושית שאינה יודעת שובע להרפתקאות, אוצרות וסודות אבודים (מגזין בבלי)
מטוס חברת 'מלזיה איירליינס', טיסה MH370 עדיין לא נמצא למרות שעברו 11 שנים מאז שנעלם מעיני הרדאר | הסיפור שעורר שלל תיאוריות קונספירציה וזעזוע עולמי מקבל כעת תפנית חדשה לאחר שמלזיה הודיעה על חידוש החיפושים אחריו (בעולם)
מחקר חדש מגלה שלווייתני נרבל ("חדקרן ים") פוגעים באופן חוזר ונשנה במכשירי הקלטה שהוצבו במעמקי פיורד גרינלנדי, לעיתים עשרות פעמים ביום | החוקרים תיעדו מאות מקרים של מגע, חיכוך וצלילים המזוהים אצל הלוויתן עם ציד, ומעלים את השאלה האם מדובר בסקרנות, בלבול או אולי במשחק (בעולם)
המשטרה במחוז דרבישייר שבאנגליה נאלצה להתמודד עם אחת הבקשות המוזרות ביותר, לאחר שדווח לה על תנין שהתגלה בתעלה בעיירה וילינגטון | יחידת הפשיעה הכפרית פרסמה קריאה ברשתות החברתיות בניסיון להבין כיצד הגיעה החיה המסוכנת, לכאורה, לאזור בו היא כלל לא אמורה להימצא - עד שהתגלה הפתרון המפתיע (מעניין)
בראש מאמצי המחקר הגלובליים למיפוי אלפי הבזקים מסתוריים על פני הירח עומד פרויקט NELIOTA, המזרים חדשנות אירופית במערכות זיהוי ועדכון | באמצעות מערכות תצפית חדשות ומצלמות מדעיות משודרגות, מתגלים עשרות התנגשויות מטאורידים מדי שעה, לצד ניתוח גורמים פיזיקליים כמו פליטת גזים רדיואקטיביים וענני אבק | המידע החדש פותר תעלומה אסטרונומית רבת שנים ומספק הבנה פורצת דרך בנוגע לאירועים ממושכים ונקודתיים על פני הירח (בעולם)
מחקר ניסויי פורץ דרך במעבדה סינית פתר תעלומה מסתורית והוכיח סופית כי חלקיקי החמצן המועברים מכדור הארץ בחלל גורמים להיווצרות חלודה על פני הירח - תגלית שמערערת את התפיסה המדעית לגבי יחסי הגומלין הגיאוכימיים בין כדור הארץ לירח | מדענים שחזרו במעבדה את התנאים על פני הירח, וחשפו כיצד האנרגיה והיחס בין החמצן למימן משפיעים על היווצרות והפחתת ההמטיט, מינרל הברזל המחומצן שהתגלתה לראשונה ב־2020 (בעולם)
לראשונה מזה יותר מ-300 שנה מוצגות זו לצד זו בגלריית קנווד בלונדון שתי יצירות כמעט זהות של אישה מנגנת בגיטרה - המקור המיוחס לאמן ההולנדי יאן ורמיר והעותק המסתורי שמקורו מפילדלפיה | מחקר מדעי עדכני חושף הבדלים מפתיעים בחומרים ובטכניקה ומצית מחדש את הוויכוח ההיסטורי: האם ורמיר יצר שתי גרסאות לאותה יצירה, או שמדובר בחיקוי גאוני? המבקרים מוזמנים להכריע בעצמם (מעניין)
חלקים נרחבים משמי ארה"ב וקנדה הוארו השבוע בספירלה זוהרת ומסתורית, שהותירה אלפים פעורי פה ועוררה גל של תהיות ברחבי הרשת | בעוד רבים חשדו במטאורים או בחייזרים המנסים להעביר מסר, כמה מומחים פתרו את התעלומה בצורה שאולי פחות מרגשת אבל כנראה הנכונה ביותר (מעניין)
לאחר עשור של חיפושים ומסתורין מדעי, חשפו מדענים את הגורם למגפת "התמוססות כוכבי הים" שגרמה להכחדה המונית של יותר משישה מיליארד כוכבי ים לאורך חופי האוקיינוס השקט של צפון אמריקה | המחקר, שפורסם השבוע ב-Nature Ecology & Evolution, מצביע על חיידק הנקרא Vibrio pectenicida כאשם המרכזי (בעולם)