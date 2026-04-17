מה שהחל לפני שבועיים כטענות בודדות של חבר קונגרס על "תופעה אפלה" הפך הלילה לנושא המטופל על ידי הנשיא. דונלד טראמפ אישר כי קיבל תדרוך רשמי על שרשרת מקרים חריגים של מדענים אמריקנים שנעלמו או מתו בנסיבות לא ברורות, והגדיר את ההתפתחויות כמדאיגות במיוחד.

חבר הקונגרס הרפובליקני טים ברצ'ט מטנסי, החבר בוועדת הפיקוח החוקרת עדויות על תופעות אוויריות בלתי מזוהות, הצית סערה ציבורית כשטען לקיומה של "תבנית אפלה" במסגרתה מדענים בכירים הקשורים לפרויקטים מסווגים נרצחים או נעלמים בנסיבות מסתוריות.

"משהו אפל קורה", הצהיר ברצ'ט בראיון שהפך לוויראלי. "אני מכיר את המדענים והחוקרים האלה, הם העידו בפנינו. אנחנו חייבים לרדת לעומק העניין. יש יותר מדי מקרים כאלה עכשיו ברחבי המדינה, ודרך אגב, אין לי שום כוונות אובדניות".

כשנשאל מדוע חושפי שחיתויות נוספים לא יוצאים לאור, השיב ברצ'ט: "הם פוחדים שמישהו יעלים אותם. אני חושב שהם ממש חוששים להירצח בגלל הדברים שהם ראו".

שבועיים בלבד לאחר מכן, הנושא הגיע לחדר הסגלגל. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הלילה, לאחר שיצא מפגישת תדרוך, אמר טראמפ: "ובכן, אני מקווה שמדובר בצירוף מקרים, אבל נדע בתוך שבוע וחצי. הרגע יצאתי מפגישה בנושא הזה, אז מדובר בדבר רציני מאוד. נקווה שזה צירוף מקרים, אבל חלק מהם היו אנשים חשובים מאוד, ואנחנו נבדוק את זה".

לפי הדיווחים, לפחות עשרה אנשי מקצוע בעלי זיקה למחקרי חלל, גרעין וביטחון לאומי נעלמו או מתו בנסיבות לא ברורות מאז 2023.

בין המקרים הבולטים:

וויליאם מקאסלנד, מייג'ור גנרל בדימוס בחיל האוויר האמריקני שהיה אחראי על תוכניות מחקר מסווגות, נעלם בפברואר האחרון לאחר שיצא לריצה סמוך לביתו בניו מקסיקו. הוא עזב את ביתו ללא הטלפון או ציוד אישי בסיסי, ומאז נעלמו עקבותיו למרות חיפושים נרחבים של ה-FBI והצבא.

מוניקה רזה, מהנדסת אווירונאוטיקה שעבדה תחת מקאסלנד בפרויקט ממשלתי לפיתוח מתכת מיוחדת לטילים, נעלמה ביוני 2025 במהלך טיול בקליפורניה.

נונו לוריירו, פיזיקאי ממוסד המחקר היוקרתי MIT, נורה למוות בביתו בדצמבר 2025.

שבועות ספורים לאחר מכן נורה למוות גם קארל גרילמאייר, אסטרופיזיקאי, בנסיבות שעוררו תהיות.

ג'ייסון תומאס, מדען שנעדר משלהי 2025, גופתו התגלתה רק במרץ האחרון.

לצידם נמנים בדיווחים גם מדענים ממעבדת ההנעה הסילונית של נאס"א, חוקרי גרעין ועובדי קבלן ביטחוניים, כאשר חלקם החזיקו בגישה למידע רגיש במיוחד.

יום קודם לתדרוך הנשיא, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה במענה לשאלה מהתקשורת האמריקאית: "אם זה נכון, כמובן שמדובר במשהו שהממשלה הזו והמערכת הנוכחית יראו כראוי לבדיקה. אז תנו לי לטפל בזה עבורכם".

כריס סוויקר, לשעבר סגן ראש ה-FBI, העריך כי אם אין מדובר בצירוף מקרים, ייתכן שמדובר ב"ריגול מודרני" - כלומר ניסיון של גורמים זרים להשיג או להשתיק ידע רגיש בתחומי ביטחון וטכנולוגיה מתקדמת.

למרות הרעש הציבורי והמעורבות הנשיאותית, רשויות החוק בארצות הברית מבהירות כי לא נמצא שום קשר רשמי בין המקרים השונים, וכל תיק נחקר בנפרד על ידי הרשויות הרלוונטיות.

קול ביקורתי מפתיע הגיע מהסביבה הקרובה ביותר לאחד הנעדרים: סוזן, אשתו של הגנרל הנעדר וויליאם מקאסלנד, יצאה נגד חרושת השמועות וכינתה אותם: "פייק ניוז".