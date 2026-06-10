נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הבוקר (רביעי) ציוץ חריף במיוחד נגד איראן, בו הכריז כי "בריון המזרח התיכון מת". ההצהרה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין שתי המדינות והתקיפות שהתרחשו בימים האחרונים באזור מצר הורמוז.

"בצבא האיראני הוא באלגן מוחלט", כתב טראמפ בציוץ. "חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר - הם הובסו לחלוטין. איראן היא רק דיבורים ואין מעשים".

הנשיא האמריקני הוסיף והאשים את טהראן בכך שלקח להם "יותר מידי זמן לנהל משא ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם". על פי דבריו, "עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר".

ההצהרה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר רק בימים האחרונים התרחשו חילופי תקיפות בין כוחות אמריקניים לאיראניים. כוחות ארה"ב תקפו מערכי הגנה אווירית איראניים באזור מצר הורמוז בתגובה להפלת מסוק קרב אמריקני, ואיראן הגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקניים באזור.

מומחים מעריכים כי החזרתיות של טראמפ חושפת פער ברור בין הנרטיב הפוליטי למציאות בשטח. בשלהי מרץ הדגיש הנשיא שטהראן "מתחננת לעסקה", בתחילת אפריל קצב דד-ליין של שבועיים, ובאמצע החודש דיבר על סגירה תוך "יום-יומיים" - אך בפועל דבר לא השתנה.

על פי ניתוח שפורסם בתקשורת הבינלאומית, מדובר בטקטיקה מכוונת של ניהול משבר הכוללת את ניהול שוקי הנפט, הפוליטיקה האמריקאית והלחץ על איראן - ולא בהכרח בניסיון אמיתי להגיע להסכם בטווח הקרוב.