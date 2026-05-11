זירת הקרב החדשה. לווין בחלל ( צילום: אתר Shutterstock )

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה פרסם הבוקר (שני) על הזדמנות יוצאת דופן לתעשיית החלל הישראלית. בעקבות הזמנה מיוחדת מסוכנות החלל האמריקנית נאס"א להשתלב במשימות "ארטמיס 3 ו-4", פרסמה סוכנות החלל הישראלית קול קורא לגופי מחקר, אקדמיה ותעשייה להגשת הצעות לניסויים מדעיים וננו-לוויינים.

ההזמנה היוקרתית מגיעה בעקבות הצלחת משימת ארטמיס 2, שהקיפה את הירח עם צוות אנושי לראשונה מאז עידן אפולו. המהלך מבוסס על הסכם אסטרטגי לעשר שנים שעליו חתמה שרת החדשנות והמדע, גילה גמליאל, ומהווה קפיצת מדרגה משמעותית במעמדה של ישראל בזירה החללית העולמית. פיתוחים ישראליים במסלולים סביב הירח במסגרת שיתוף הפעולה, פיתוחים ישראליים יוכלו להשתלב על גבי ננו-לוויינים שייפרסו מהחללית "אוריון" במסלולים סביב כדור הארץ והירח. מדובר בהזדמנות נדירה לחוקרים ולחברות ישראליות להיכנס למסלול עבודה ישיר מול אחת מתוכניות החלל המרכזיות והחשובות בעולם. שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, גילה גמליאל, מסרה: "ההזמנה של נאס"א היא הבעת אמון ביכולות המדעיות והטכנולוגיות של ישראל ועדות לעוצמת הברית המדעית בינינו לבין ארה"ב. ההסכם פותח לחוקרים ולתעשייה הישראלית דלת אל משימות החלל החשובות בעולם, והזדמנות לבסס את מעמדה של ישראל כמעצמת חלל אזרחית".

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

קול קורא קצר מועד בעל משמעות גדולה

מנהל סוכנות החלל הישראלית, רן לבנה, הבהיר את אופי ההזדמנות: "זהו קול קורא קצר מועד אך בעל משמעות גדולה. אנחנו מחפשים רעיונות בשלים ובעלי ערך מדעי או טכנולוגי מובהק. עבור חוקרים, אוניברסיטאות וחברות ישראליות, זו הזדמנות להיכנס למסלול עבודה ישיר מול אחת מתוכניות החלל המרכזיות בעולם".

שיתוף הפעולה הנוכחי מהווה המשך ישיר להצלחת המעורבות הישראלית במשימת "ארטמיס 1", במסגרתה נבחן אפוד המגן "אסטרו-ראד" של חברת StemRad, שקבע סטנדרטים חדשים להגנה מפני קרינה בחלל. ההסכם האסטרטגי מבטיח את מקומה של ישראל בשרשרת המחקר והאספקה של נאס"א לעשור הקרוב.

מעצמת חלל אזרחית

כאמור, משימת ארטמיס 2 שהסתיימה לאחרונה הייתה הפעם הראשונה שבני אדם הרחיקו לכת כל כך מכדור הארץ מאז סיום תוכנית אפולו בשנת 1972. ארבעת חברי הצוות - רייד וייסמן, ויקטור גלובר, כריסטינה קוק וג'רמי הנסן - גמאו מרחק של כמעט 700 אלף מיילים מכדור הארץ במהלך מסע בן עשרה ימים סביב הצד הרחוק של הירח.

ההשתלבות הישראלית במשימות ארטמיס 3 ו-4 מציבה את המדינה בחזית המדעית העולמית ומאפשרת לחוקרים ולתעשייה המקומית להיות שותפים פעילים בחקר החלל העמוק. יצוין כי נאס"א משקיעה משאבים עצומים בתוכנית ארטמיס, שמטרתה להחזיר בני אדם לירח ולהקים נוכחות קבועה על פני הלבנה.