בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
פריצת דרך צבאית בסין מעוררת דאגה בקרב מעצמות המערב: נשק מיקרוגל עוצמתי (HPM), קומפקטי מספיק כדי לעלות על משאית, מסוגל לשתק לוויינים במסלול נמוך סביב כדור הארץ – ורשת ה"סטארלינק" נמצאת על הכוונת (חדשות בעולם)
עליית מדרגה מדאיגה בברית איראן-רוסיה: שלושה לוויינים איראניים שוגרו מבסיס החלל הרוסי "ווסטוצ'ני". לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, מדובר בלווייני מחקר, אך במערב חוששים כי מדובר בכסות לשדרוג יכולות הריגול והטילים הבליסטיים של טהרן (בעולם)