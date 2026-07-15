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"מגיע להם הכל": חוק הלומי הקרב אושר בכנסת ללא מתנגד אחד | צפו

הכנסת אישרה פה אחד חוק המעניק הגדרה רשמית להלם קרב ומחייב טיפול מותאם לנפגעים | תקציב של 45 מיליון שקלים יוקצה למטרה (בארץ)

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק הנכים (תגמולים ושיקום), העוסק בטיפול בנפגעי הלם קרב, ברוב של 70 חברי כנסת וללא מתנגדים.

החוק, שעבר בשיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה, מעניק לראשונה בחקיקה הגדרה רשמית למונח “הלם קרב” ולמעמדם של נפגעי הלם קרב, ומחייב את אגף השיקום במשרד הביטחון להעניק להם טיפול מותאם בהתאם לסוג הפגיעה.

בנוסף, מעגן החוק את פעילות הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין, ומרחיב את סמכויותיה להעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים גם לבני משפחותיהם של נפגעי הלם קרב במקרים חריגים. לצורך כך יוקצה תקציב של 45 מיליון שקלים.

יו”ר הקואליציה, ח”כ אופיר כץ, שהוביל את קידום החוק בכנסת, בירך על אישורו ואמר: ״היה לי הכבוד להוביל את הצעד הזה. הגיבורים האלו נלחמו בשבילנו ואנחנו נילחם למענם. זה רגע היסטורי, מגיע להם הכול. תמיד אמשיך לפעול למען הלוחמים שלנו״.

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