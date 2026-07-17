מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין חמישי לשישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות, המסדירה את פגרת הבחירות ואת תנאי המימון למפלגות לקראת מערכת הבחירות הקרובה. החוק עבר ברוב של 62 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, לאחר שסיעות האופוזיציה הצטרפו בסופו של דבר לתמיכה בהצעה.

על פי החוק המאושר, פגרת הבחירות החלה רשמית היום, ד' באב התשפ"ו (18 ביולי 2026), והבחירות לכנסת ה-26 ייערכו ביום ראשון, כ"ו בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026). במקביל אושרה גם הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26, הקובעת הוראות שעה מיוחדות לפעילות ועדת הבחירות המרכזית.

הרקע המשפטי: למה נדרש עיגון חקיקתי

על פי המלצת היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, נדרש עיגון חקיקתי מפורש לקביעת תחילת פגרת הבחירות ב-17 ביולי. המטרה: להבטיח תקופת בחירות של מעט מעל 90 יום כמקובל. אלמלא נקבע המועד בחקיקה, פגרת הבחירות הייתה מתחילה רק ב-24 ביולי - 90 יום לפני מועד הבחירות הרשמי, מה שהיה מאפשר לקואליציה שבוע עבודה נוסף בכנסת.

לצורך כך הוכנס סעיף מועד הפיזור לתוך חוק מימון המפלגות, חוק הדורש רוב מיוחס של 61 חברי כנסת לצורך אישורו. כזכור, הממשלה הנוכחית השלימה קדנציה מלאה לראשונה מזה 53 שנה, ומדובר במערכת הבחירות הראשונה מזה 38 שנה שנערכת בדיוק במועדה החוקי המקורי.

המגעים הפרלמנטריים: דרעי דרש תמיכת האופוזיציה

טרם ההצבעה נרשמו חילוקי דעות בין הקואליציה לאופוזיציה. יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, סירב להעלות את החוק להצבעה ללא תמיכת האופוזיציה. דרעי משך זמנית את ההצעה חזרה לוועדה והבהיר כי מאחר שחוק המימון משרת את כלל המפלגות בבית, אין הצדקה שהקואליציה תישא לבדה באחריות הציבורית לאישורו.

בסיעות האופוזיציה, ובראשן 'יש עתיד' ו'ישראל ביתנו', התנגדו תחילה לתנאי שהציב דרעי וטענו כי מדובר בניסיון לקשור בין מועד הפיזור לבין הגדלת תקציבי המפלגות. אולם בהמשך הלילה, לאחר שהקואליציה גייסה את הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת - בין היתר בעקבות הגעתם של חברי הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ואבי מעוז למשכן, והסכמת סיעת ש"ס לתמוך במהלך - החליטו סיעות האופוזיציה להסיר את התנגדותן והצביעו בעד החוק.