הבוקר (ראשון) הפך אולם בית המשפט העליון לזירת עימות חסרת תקדים, כאשר מצד אחד נשמעו דרישות לראות שרים מאחורי סורג ובריח, ומהצד השני הודה השופט הבכיר כי המציאות בשטח טופחת על פני המערכת. במקביל, מחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, התקיימה הפגנה סוערת שהסתיימה ב-15 מעצרים.

הדיון הגיע לשיא של מתח כאשר עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, התפרץ לעבר השופט נעם סולברג והטיח בו: "לפני שלוש שנים הבטיחו פה לגייס אלפי חרדים, אמרתי לך שעובדים עליך!". תגובתו של סולברג הייתה מפתיעה בכנותה: "הנתונים אכן קשים", השיב השופט, כמי שמבין שההבטחות לגיוס בכפייה נכשלו.

רגע לאחר מכן, כשהדיון יצא להפסקה, תועד שרגא כשהוא מסנן קללות בוטות לעבר נציגי המדינה וצה"ל. על פי הדיווחים, נשמעו ממנו הביטויים "כוס אמק ערס, שקרנים" בעת שעזב את האולם.

דרישה חסרת תקדים: "להטיל צווי מעצר על השרים"

נציגי העותרים לא הסתפקו במילים קשות ודרשו מהשופטים לעבור למעשים פליליים. עו"ד חגי קלעי תבע להטיל סנקציות אישיות על הדרגים המקצועיים במשטרה שאינם מבצעים "פשיטות אכיפה בבני ברק", בעוד שרגא דרש צווי מעצר והוצאות אישיות כבדות על שרי הממשלה בגין "ביזיון בית המשפט".

השופטת יעל וילנר תהתה בקול: "כבר הורנו כך בפסק הדין, למה שמשהו ישתנה?". שאלתה חשפה את תחושת חוסר האונים של בית המשפט מול המציאות בשטח, שבה החלטותיו אינן מיושמות כפי שציפה.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהגיע לדיון, סיכם את עמדת המדינה במילים חדות: "לא נעשה דברים עם ראש בקיר". דבריו משקפים את הקרע העמוק בין דרישות בית המשפט לבין המציאות המדינית והחברתית.