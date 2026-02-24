עו"ד שרגא - מהתנועה לאיכות השלטון, שהגיש את העתירה נגד הממשלה בכך שהיא מקיימת את פסיקת בג"ץ בנוגע לגיוס בחורי ישיבות ואברכים - התפרץ לעבר השופט סולברג בדיון הסוער: "אמרתי לך שעובדים עליך!" • העותרים דרשו צווי מעצר על השרים • 15 מפגינים נעצרו בתל השומר | סיקור נרחב מהדיון (חרדים)
מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוקף בחריפות יוצאת דופן את הייעוץ המשפטי לממשלה בטענה להכשלת עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים | פוקס מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ ובקידום סדר יום אישי, בזמן שהממשלה דורשת דחייה דחופה של 45 יום (חדשות, פוליטי)
בנאום נפיץ בכנס מנהלים, הצהיר יוסי פוקס כי פיטורי בן גביר יהיו "פקודה בלתי חוקית בעליל" | פוקס קבע כי גיוס חרדים בכפייה הוא טעות אסטרטגית, וקרא לקידום רפורמה כדי להחזיר את משילות. האם אנחנו בדרך למפץ? (פוליטי)