17 טילים ב-5 ימים: הניסוי ההיסטורי של רפאל בגרמניה

הטילים המתקדמים בעולם ( צילום: באדיבות חברת רפאל | חשבון רשמי )

בשדות הניסויים של גרמניה הושג השבוע פריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את כללי המשחק בשדה הקרב המודרני. חברת Diehl Defence הגרמנית, בשיתוף עם חברת רפאל הישראלית, השלימה בהצלחה סדרת ניסויים חסרת תקדים: רובוט קרקעי זעיר בשם 'Ziesel' שיגר במהלך חמישה ימים לא פחות מ-17 טילי Spike LR מתוצרת רפאל - כולם פגעו במטרה.

זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שרכב בלתי מאויש (UGV) מצליח לעמוד בעומסי השיגור העצומים של טיל מונחה מודרני ולהשמיד מטרות באש חיה. הניסוי מוכיח כי השילוב בין ההנדסה הגרמנית והטכנולוגיה הישראלית יוצר מערכת לחימה שמאפשרת להעביר את עוצמת האש לקו החזית, בזמן שהחיילים המפעילים נשארים במרחק בטוח מאחור.

ניסוי טילים ( צילום: רפאל | חשבון רשמי )

ה'זילזל' הוא פלא הנדסי בפני עצמו. אורכו פחות משני מטרים, הוא מונע בסוללות ליתיום שקטות לחלוטין ומסוגל לשאת עד חצי טון של ציוד ואמצעי לחימה. הרובוט הקטן מצויד במערכת האוטונומיה המתקדמת PLATON, המאפשרת לו לנווט בשטח מבלי להיחשף לאמצעי הגילוי של האויב. בניגוד למערכות רובוטיות אחרות, ה'זילזל' אינו תלוי ב-GPS או ב-LiDAR - טכנולוגיות שניתן לשבש או לזהות. הוא מסתמך על חיישנים פסיביים ומערכות ניווט עצמאיות, מה שהופך אותו ל"לוחם רפאים" שמגיח מבין השיחים, משגר את הטיל ונעלם לפני שהאויב מבין מה קרה.

נשק מתקדם של רפאל ( צילום: רפאל | חשבון רשמי )

הטיל הישראלי שכובש את המערב

טיל ה-Spike של רפאל כבר זכה למעמד של אחד הנשקים המונחים הנפוצים והמוערכים בעולם. עשרות צבאות ברחבי העולם משתמשים בו, והוא הוכיח את עצמו בשדות קרב שונים. אולם שילובו על פלטפורמה רובוטית קטנה ושקטה פותח אפשרויות חדשות לחלוטין.

כעת, לפי הדיווחים, צבאות גרמניה ואוקראינה בוחנים ברצינות את המערכת המשולבת. היכולת להזיז את עוצמת האש לקו החזית המסוכן ביותר, תוך שמירה על החיילים המפעילים במרחק בטוח, הופכת את הרובוט-טיל לנשק אידיאלי למציאות המבצעית החדשה.

האמר בשדה הקרב ( צילום: חיל המילואים צבא ארה"ב )

מגרמניה לאוקראינה: הדור הבא של הלחימה

הניסוי המוצלח מגיע על רקע שינוי תפיסתי במערכות הביטחון המערביות. המתיחות הביטחונית הגוברת בעולם מחייבת פיתוח מהיר של טכנולוגיות שמאפשרות להכות חזק תוך צמצום הסיכון לחיילים.

באוקראינה, שם מתנהלת מלחמה טכנולוגית מתקדמת, כבר הבינו את הפוטנציאל העצום של שילוב רובוטים עם נשק מדויק. המודל האוקראיני של התמודדות עם איומים טכנולוגיים משמש השראה לצבאות המערב, והמערכת הגרמנית-ישראלית עשויה להפוך לסטנדרט חדש.

יצוין כי הטכנולוגיה הישראלית ממשיכה להוביל בתחום הנשק המונחה והמערכות הבלתי מאוישות. שיתוף הפעולה עם גרמניה, בעלת מסורת הנדסית ארוכת שנים, יוצר שילוב ייחודי שמושך תשומת לב מצבאות ברחבי העולם. עדכונים נוספים בהמשך.