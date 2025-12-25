זה נראה כמו נגרר תמים, אבל בתוך שניות הוא הופך רכב שטח פשוט למפלצת קרב חשמלית שפועלת לבד בשטח | הסכם אסטרטגי חדש שנחתם בדצמבר 2025 מוציא לדרך שיתוף פעולה עוצמתי בין "פלסן סאסא" הישראלית לענקית ההודית Belrise | כך נראה הנשק שיאפשר לצבא הודו להגיע למקומות שאיש לא הגיע אליהם לפני כן (צבא, טכנולוגיה)
מנכ״ל טסלה אילון מאסק לעג לחברת Waymo לאחר שמכוניות אוטונומיות שלה נתקעו בצמתים וגרמו לעומסי תנועה, במהלך הפסקת חשמל נרחבת | ב־Waymo הסבירו כי מערכת הנהיגה האוטונומית שלהם מתוכננת להתייחס לרמזורים שאינם פועלים כאל צומת של עצור־וסע מכל הכיוונים, מה שהביא לעיכובים הרבים בתנועה (בעולם)
הכירו את ה-Swayamgati Cargo: מהפכה בעולם הלוגיסטיקה - רכב חשמלי אוטונומי, המשלב חיישני ליידר, ניווט GPS, בינה מלאכותית והפעלת מערכות ללא נהג אנושי, מיועד לפרויקטים לוגיסטיים תעשייתיים, שדות תעופה ומרכזי הפצה | זמינות מסחרית החלה, עם מחיר ראשוני של כ-4.15 לאך רופי (כ-4,600 דולר) ויכולת להגיע למאות יחידות תוך שנתיים (טכנולוגיה)
קוריאה הדרומית חושפת את הדור הבא של כלי השריון: טנק קרב מתקדם שנועד לשנות את חוקי המשחק בשדה הקרב - עם מערכת הנעה מבוססת תאי דלק מימן, צריח בלתי מאויש, בינה מלאכותית לירי אוטונומי, חימוש משולב טילים ועמדות ירי מרחוק, מערכות הגנה מפני רחפנים וטילים, ותכנון חדשני שמציב את בטיחות הלוחמים ויעילות הלחימה בראש סדר העדיפויות (צבא)
לאחר שנים של הבטחות, עיכובים ותקוות גדולות, טסלה יוצאת לדרך עם שירות מוניות אוטונומיות ראשון מסוגו בבירת טקסס. הפיילוט, הכולל פיקוח הדוק ומשגיחי בטיחות בכל רכב, מתנהל תחת עיניים בוחנות של רגולטורים, מחוקקים וציבור מודאג | לצד תקוות לשינוי שוק התחבורה ולהזנקת ערך החברה, עולות שאלות קשות על בטיחות, אחריות טכנולוגית ותחרות גוברת מצד ענקיות כמו גוגל ואמזון. האם מדובר בצעד אמיץ לעבר עתיד אוטונומי, או בניסוי מסוכן שמקדים את זמנו? (טכנולוגיה)