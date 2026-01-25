עם צריח בלתי מאויש, מנוע היברידי שקט ודיאטה של 13 טון, הדור הבא של האברמס נחת על שולחן השרטוטים והפך למציאות חמש שנים לפני המועד המתוכנן • מלקחי אוקראינה ועד לקרב מול הרחפנים: הצצה לאבטיפוס שנועד להחזיר לארה"ב את העליונות הקרקעית (בעולם)
במהלך תחקירי המחדל של הטבח, צה"ל נדהם לגלות כי מחבלי החמאס הצליחו להשבית טנקים בעוטף עזה ואף ניסו להשתלט עליהם ולהסיעם לרצועה | התברר כי ארגון הטרור אסף במשך שנים פרטי מידע רגיש שהועלו על ידי חיילי צה"ל לרשתות, מידע שבסופו של דבר אפשר לארגון לגבש כוח נוח'בה מיומן, שהודרך כיצד להשבית טנקי מרכבה סימן 4 ואף להפעיל אותם (חדשות, צבא)
חברת הרובוטיקה האמריקאית Swarmbotics AI חשפה דור חדש של מערכות קרקעיות אוטונומיות שפועלות בלהקות ומתוכננות לשמש כנשק נגד טנקים | המערכת מבוססת רובוטי קרב שיכולים לאתר, לעקוב ולתקוף טנקים ויעדים כבדים בתיאום קבוצתי, לקצר את זמני התגובה בשדה הקרב ולצמצם סיכון לחיילים (טכנולוגיה)
ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד מעניין מחזית המלחמה בין רוסיה לאוקראינה - שהפך לוויראלי | בתיעוד נראה טנק רוסי עם הסוואה והגנה מפני רחפני נפץ אוקראינים - הנראית כמו רעמת שער | ברשת לעגו לרוסים וכינו את הטנק "קיפוד", גולש נוסף כתב כי הטנק "שכח להסתפר" | צפו בתיעוד (מעניין, בעולם)
קוריאה הדרומית חושפת את הדור הבא של כלי השריון: טנק קרב מתקדם שנועד לשנות את חוקי המשחק בשדה הקרב - עם מערכת הנעה מבוססת תאי דלק מימן, צריח בלתי מאויש, בינה מלאכותית לירי אוטונומי, חימוש משולב טילים ועמדות ירי מרחוק, מערכות הגנה מפני רחפנים וטילים, ותכנון חדשני שמציב את בטיחות הלוחמים ויעילות הלחימה בראש סדר העדיפויות (צבא)