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הצעירים החרדים כבר לא שותקים: אם זה היה תלוי בנו - לא היינו מצביעים | מעייריב

החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו: "שבענו מהבטחות, לא נקדם אף חוק" | ח"כ אורי מקלב בשערי כלא 10: קטרוג איום על מדינת ישראל | הקולות המאוכזבים מהשטח החרדי: "מי ידאג לנו? | לונדון זועמת על הקנאים: "מכשילים את הציבור" | דרמה בחסידות דארג: האדמו"ר קטע את חופשתו וחזר ארצה (מעייריב)

31תגובות
מעייריב עם איצלה כץ ויהודה גליקמן - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ ויהודה גליקמן - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: ערוץ כנסת, פלאש 90, דוברות המשטרה, שאטרסטוק

ייבחן במעשים

ראש הממשלה , שהצהיר בסוף השבוע האחרון על ההסכם ההיסטורי שנחתם מול ממשלת לבנון, מיהר להבהיר לציבור כי כל עוד הוא ראש הממשלה בישראל, הרי שממשלת לבנון תיבחן במעשים ולא בדיבורים.

וזהו המסר המדוייק שמעבירים בכירי המפלגות החרדיות לנתניהו, לנוכח הצהרותיו בעד הפסקת מעצרי בחורי הישיבות: כל עוד אתה - נתניהו, ראש הממשלה הישראלית, הרי שלאור ההיסטוריה המפוארת שלך בהפרות הסכמים והבטחות, אתה תיבחן במעשים, ורק במעשים. כי דיבורים כבר שבענו. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

קטרוג איום ונורא

האווירה בשערי כלא 10 הבוקר הייתה כבדה וטעונה. חבר הכנסת , הגיע הבוקר לשערי הכלא הצבאי, והתבטא בעצב עצום על הסיטואציה אליה עולם התורה נקלע. "קשה להגיד כאן ברוכים הבאים", מקלב את דבריו במסר טעון, רגעים אחרי שיצא מדיוני בית הדין הצבאי.

לדבריו של מקלב, המראה של עשרות בני ישיבות העומדים לדין אינו רק אירוע משפטי - אלא קטרוג נורא על העם היהודי ועל מדינת ישראל, שבה עצם לימוד התורה הפך לעילה למעצר. מקלב תיאר מציאות מוזרה וחריגה, מסדרונות צבאיים עמוסים בבני משפחות שמגיעים לחזק את יקיריהם הכלואים בשל התמדתם בלימודם. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

השטח החרדי מדבר

עורך מהדורת 'מעייריב' יהודה גליקמן מגיע לאולפן 'בבלי' ומביא איתו את הקולות מהשטח החרדי והתחושות בתוכיי . צפו בפאנל המרתק המקיף את אירועי המגזר החרדי, מהפגנת הרכבים ועד להפגנת הנגד של ארגון 'אמהות בחזית' בשערי בני ברק.

הטרלול חוגג בלונדון

סערה של ממש מטרידה את מנוחתם של אלפים בריכוזים היהודים באירופה בכלל ובלונדון בפרט. ברגעים האחרונים שלפני כניסת השבת בשכונה החרדית , קיצוני אחד לוקח את החוק לידיים – ומחבל בלב המערכת שמאפשרת חיים נורמליים בשבת - מערכת העירוב המהודרת. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

המסע נקטע באיבו

דאגה כבדה אופפת בימים האחרונים את חסידות דארג. מה שהתחיל כימי מנוחה שגרתיים של האדמו"ר בדאבוס שבשווייץ, התפתח בתוך שעות ספורות למבצע חילוץ אווירי מהיר. חולשה פתאומית ומדאיגה שפקדה את האדמו"ר טרפה את הקלפים, אילצה את הצוות הקרוב לקטוע את התוכניות ולהטיס את הרבי בחזרה לישראל במטוס פרטי, כשהוא מלווה בבני משפחתו והמשב"קים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.

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14
למה לא עובד בנטפרי
מאיר
13
זה לא מעייריב אם זה ביחד עם ראיונות פשוט תעשה ראיון בנפרד ותסכם אותו בתוכנית בקיצור לא לעשות ראיונות בתוכנית
צופה ותיק
12
נרעיש עולם ומלואו למען הצבעה בקלפי תחכו עוד יהיו הפגנות של דגל התורה להחזיר אותנו לטמטום הזה
אורית יעקב
11
הרב צדקה מתנער מפורשות מהמכתב שזיפו אצל הינוקא
אחיחי
10
יש מצב שבן גביר שם מימון על התוכנית הזאת? כל הזמן עסוקה בהסתה נגד הנציגים שלנו. די. נמאסתם
בדרך התורה נלך
או בן גביר או הפלג משלמים או בכלל ארגוני השמאל שמנסים להוריד את הכח החרדי
הקהל
כן מסכן כולם נגדך, איך יתכן בכלל שיש מישהו שמעז לשקף את האמת, לעשות חשבון נפש..??? בטח מישהו מממן אותו, הא? שכחת אולי זה בכלל במימון בגצ והיועמשית... בן גביר היה מת שנצביע לו, אבל הוא טמא כמו ג ושס.
רק לא ג ושס
בדרך כלל קפלן הם הממנים את כל מה ששופרות התעמולה והדכדוך של "המינסטרים" לא חושבים כמותו
משה
9
למה אתם ממציאים בשם הצעירים החרדים? סביבי יש המון צעירים חרדים, ואף אחד לא חושב לרגע לא להצביע. כולם מבינים שגם אם הח"כים לא הצליחו בהכול כי בג"ץ היה גדול עליהם, דווקא זה הזמן לחזק את ההצבעה במה שאפשר. העיקר שלא תהיה ממשלה של יאיר גולן בנט ולפיד.
חננאל
גם סביבי יש המון צעירים חרדים. הלך הרוח הוא: נלך לקלפי, שלא ליצור "מראית עין", אבל נשים מעטפה ריקה, או פתק לבן, או עלה שקטפתי ברחוב רגע קודם, או אפילו פתק של אייזנקוט או מישהו מהמתחרים - רק לא ג או שס או אחד האחרים ששולטים כרגע.
רק לא ג ושס
מילא גליקמן והדימיונות שלו, השאלה איך איצלה נגרר לזה ועוד נותן לזה במה. בחורי ישיבות הם האחרונים למרוד בגדולי הדור. אולי בעלי בתים מפתח תקווה ישימו אייזנקוט
בחור מסולובייצ'יק
מבכים לגמרי! אני בתור בחור ישיבה יכול להעיד שכוולם יצביעו, הסיבה שאנחנו מצביעים זה לא בגלל מה שאנחנו מחילטים אלא כי זה מה שהרבנים שלנו אומרים, מי שלא שומע בקול הרבנים, אז אולי שגם ילך לצבא, מה פתאום הוא כן חרדי?? תחליטו!! יהודי נשאר יהודי תמיד, גם כשלא נראה לו שהכל טוב.
יעקב מ.
הסיבה שלא הולכים לצבא כי זה סותר לדת ולא בגלל שהרבנים לא מסכימים!
רחלי
8
ברור שמובן הכעס על הנציגים, אבל אם לא נצביע ה לתת את הלחי השנייה ליועמשית ולבגץ,
יצחק
שום לחי שנייה, הלחי השנייה זה שהצבענו למושחתים האלה כל פעם מחדש, כבר לא נותרו לנו לחיים, כל פעם מצביעים וחוטפים - מהם!! היועמשית ובגצ לא נגדנו ולא מעניינים אותנו, הכל עורבא פרח, סיפורי סבתא של הפוליטיקאים האלה שמזמןןןןן היו צריכים ללכת הביתה. ביייייי
רק לא ג ושס
אפילו בתור תגובה של בוט התגובה הזו היא טימטום. הבגצ ציווה במילים מאד ברורות לאסור בחורי ישיבות. וזה קרה כי היועמשית דרשה את זה במילים מאד ברורות. היועמשית היא קליפה שהיא מאד נגדנו ובגצ רודף אותנו, וכל מה שצריך זה לקרוא את פסקי הדין והכתבים שהוגשו לבית המשפט.
רק לא בוטים
אותי פחות מעניין מה יהיה אני לא יצביע למי שלא עשה למעני כלום
אדם
7
ואז יזהירו את מי שלא מצביע שיקבל ציפורן חודרנית וכולם כמו טאטלך ישימו ג בקלפי
קשיש
טעות. עד היום זה היה נכון - לא עוד, מכיוון שכבר אין להם משהו "גרוע יותר" לאיים בו - היה נדמה לנו שהגענו לתחתית, והנה אנחנו שומעים דפיקות מלמטה וממשיכים בצניחה חופשית. האיום הכי נורא הוא - תקבלו עוד מכל ה"טוב" הזה... וזה יקרה אם נצביע להם.
רק לא ג ושס
רחמים על הפתטיות שלכם. הציבור החרדי ברובו המוחלט ינהר לקלפיות ויכריז בקול גדול: "אנו מצייתים לדעת תורה ולא לעצניקים או בעלי בתים משועממים ומתוסכלים"
רק לא עץ
6
יותר גרוע כבר לא יכול להיות. זורקים את הבחורים לכלא. דורסים נערים בכבישים. שוללים זכויות בסיסיות מאמאהות שיוצאות לעבוד. שוללים דירה בהנחה. הנחה בארנונה... מה עוד יכולים לגזור?? את הגרוע מכל כבר קבלנו. בשביל מה לשלוח את אותם נציגים שוב? שיחזרו על אותם דילים? הרי הבן כבר נכנס לקקל, החתן דיין , אחיין ר
מצביע לשעבר
צודק, המפלגות החרדיות סיימו את תפקידם, עשו מה צחוק במשך ארבע שנים, מלבד לקחת משכורות לא עשו כלום, אבל ממש כלום,
חיים
5
לראשונה בחיי הבוגרים לא אצביע למפלגות חרדיות. פשוט נמאס מהשחיתות שלהם. ש. מק''ס
ש.
4
להצביע בפעם הבאה משה פייגלין. מנהיג איש אמת וחכם. בן אדם עם עמוד שדרה ויש לו אג'נדה מסודרת. לא פעם ולא פעמיים הביע דעתו נגד גיוס בחורי ישיבות והציע שהצבא שלנו יהיה מקצועי ואיכותי ולא מספר החיילים עושה את הצבא טוב יותר.
זהות יהודית
רעיון מצוין, לזרוק קול לפח שיתחלק בין האחרים ע"פ חוק בדר עופר. לך על זה אחי.
רק לא ג ושס
3
אין טעם לשלוח נציגים חרדים לכנסת ולממשלה, הבג"ץ יטרפד כל הישג חרדי, אנחנו הפכנו לשק החבטוות במדינה, אנחנו הצבור הכי מקופח ונרדף במדינה הזאת, אם אחרי השותפות בממשלת ימין על מלא זו התוצאה, אז חבל לשלוח לשם נציגים חרדים, אנחנו צריכים להצביע למפלגה חילונית שתבטיח את זכויותינו, המפלגות החרדיות סיימו את ת
צבי
2
לפי התגובות כאן נגד החכי"ם החרדים זה כבר נראה ממש כיכר השבת למה שינו לבבלי?
יוס
1
לדעתי זה כן תלוי בהם והם יכולים לבחור שלא לבחור כמו כל מי שיש לו קמצוץ שכל, ויש להם מספיק רבנים שכך אומרים וכפי שהורה הרב יעקב עדס
אליהו
ככל והמפלגות החרדיות יקבלו פחות מנדטים הם יבינו שהציבור לא פראייר ויעבדויותר חזק עם מה שהם כן יקבלו ובקיצור ככל שהם יקבלו פחות הציבור החרדי יקבל יותר
יוסי
צודק לגמרי! חבל שאין מספיק אנשים חכמים כמוך בציבור שלנו
משה
אז אתה בעצם טוען שכל קול שיגרע מהמפלגות החרדיות יתן להם כח של כמה קולות. גאוני!
חכימא דיהודאי

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