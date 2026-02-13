דרמה בלונדון: אש פרצה בקומת המטבח של ישיבת "מתיבתא" בשכונת סטמפורד היל והתפשטה במהירות • ספרי התורה חולצו ברגע האחרון תחת האש • הזיכרון המצמרר: השריפה הקטלנית שגבתה חיי בחור לפני עשרות שנים באותו מקום (חרדים)
האדמו"ר מרחמסטריווקא הופיע השבוע לביקור בזק בשכונת סטמפורד היל בלונדון, בשיאו של הביקור פיאר הרבי מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו • המונים נהרו לרחובות ללוות את התורה בריקודים ובשמחה של מצווה • קבוצה מובחרת של חסידים זכתה לנסוע עם הרבי ברכבו בעת מסעו ולהגיש לו קוויטלעך • וגם סעודת המצווה שנערכה בשעה שלוש לפנות בוקר סיקור ותיעוד ענק (חסידים)
דרמה של ממש בקהילה היהודית בסטמפורד היל לונדון: בימים האחרונים החל מתחילת חג הפסח, יהודי חילוני תושב השכונה מפזר חמץ בפתחי בתים של יהודים שומרי תורה ומצוות, מתוך כוונה להכעיס ולהכאיב, ולפגוע בדת אבותיו | כל הפרטים על הסיפור המזעזע (חרדים)