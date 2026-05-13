תביעה של כ-200 אלף ₪ הוגשה נגד מצית שריפת הר הצופים

השריפה בהר הצופים ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

'כבאות והצלה לישראל' הגישה תביעה אזרחית בסך כולל של 191,496 ש"ח נגד מי שהורשע בהצתת שריפת חורש בהר הצופים בחודש יוני 2024. התביעה, שהוגשה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), כוללת 55,538 ש"ח בגין נזקי והוצאות כבאות בלבד.

הנתבע הודה והורשע בעבירת מעשה טרור של הצתה בצוותא, במסגרת הליך פלילי שהתנהל נגדו. כעת, לצד ההליך הפלילי, פועלת המדינה גם במישור האזרחי להשבת מלוא העלויות שנגרמו כתוצאה מהאירוע. שריפה שסיכנה חיי אדם על פי ממצאי החקירה שהוצגו בכתב התביעה, ההצתה הובילה לשריפת חורש נרחבת בשטח פתוח באזור הר הצופים. האירוע סיכן חיי אדם וחייב הפעלת כוחות כיבוי רבים והקצאת משאבים מבצעיים משמעותיים במשך שעות ארוכות. כידוע, שריפות בשטחים פתוחים בירושלים מהוות סכנה מיוחדת בשל הקרבה למוסדות חינוך, בתי מגורים ואתרים קדושים. במקרה זה, נדרשה התגייסות נרחבת של צוותי כיבוי ממספר תחנות, תוך שימוש בציוד מתקדם ומשאבים יקרי ערך.

"הצתה היא לא מעשה קונדס"

מפקד מחוז ירושלים טפסר שמוליק פרידמן הבהיר את חומרת המעשה: "הצתה היא לא מעשה קונדס, היא עבירה מסכנת חיים. מי שבוחר להצית אש, מסכן אזרחים, כוחות חירום ומשאבי ציבור".

פרידמן הוסיף כי "שיתוף הפעולה עם פרקליטות המדינה מעביר מסר חד וברור: נפעל למצות את הדין עם מציתים, גם פלילית וגם כלכלית". דבריו משקפים את המדיניות החדשה של כבאות והצלה לפעול בנחישות נגד מי שמסכנים את הציבור ומבזבזים משאבי ציבור.

מדיניות הרתעה כלכלית

התביעה האזרחית מהווה חלק ממדיניות ברורה של מיצוי הדין והגברת ההרתעה מול עבירות הצתה. המדינה פועלת להשבת כספי ציבור ממי שעל פי הכרעת הדין אחראי לאירועי ההצתה, זאת במקביל להליכים הפליליים.

מהלך זה מצטרף לשורת תביעות אזרחיות שהוגשו בחודשים האחרונים נגד תוקפים ופורעים, במסגרת מגמה רחבה יותר של מיצוי הדין גם במישור האזרחי. ארגונים משפטיים כמו "חוננו" פועלים באופן דומה להגשת תביעות נגד מטרידים ותוקפים, במטרה להרתיע ולגבות מחיר כלכלי ממבצעי עבירות.

יצוין כי בשבועות האחרונים התרחשו מספר שריפות נרחבות ברחבי הארץ, חלקן בשטחים פתוחים וחלקן במבני מגורים, שחייבו הפעלת כוחות כיבוי רבים והקצאת משאבים משמעותיים.