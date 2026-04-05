חג של התעלות בלב השומרון, תושבי העיר עמנואל זכו השנה לאורח רם מעלה, האדמו"ר ממעז'בוז', שהגיע לשהות בעיר במהלך ימי חג הפסח | כידוע, האדמו"ר נוהג מדי חג ומועד לצאת אל מחוץ למעונו הקבוע ולשהות יחד עם חסידיו בערים ובישובים שונים ברחבי הארץ, מתוך מטרה להפיץ את אור החסידות | במהלך ימי החג ובשבת חול המועד, נהרו המוני החסידים לצד תושבי עמנואל לחסות בצילו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
שעות אחדות לפני כניסת חג הפסח בעיר עמנואל, בין הנופים ההרריים המרהיבים, יצאו מאות התושבים - חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, אל מוקדי שריפת החמץ המרכזיים | במעמד מרגש עמדו ילדי עמנואל לצד אבותיהם והשליכו את שאריות החמץ אל האש הבוערת, כשהכל עטוף בנוף הבראשיתי שנשקף מכל עבר | הצלם ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מרהיב שתפס בעדשתו את הרגעים הקטנים של המצווה, את הלהבות המלחכות את שאריות החמץ ואת התפילה החרישית של התושבים (חרדים)
לאחר הבדיקות המקצועיות והביקור של האדמו"ר בחודש שבט האחרון, המהפכה המסתמנת בחצר שומרי אמונים יוצאת לדרך בכינוס יסוד • פרויקט בעמנואל נחשף לאברכי החסידות שקיבלו את ברכת האדמו"ר ליישוב ארץ ישראל | בן האדמו"ר כבר רכש דירה בפרוייקט (חסידים)
מי שחיפש השנה את עמנואל של פעם, מצא עיר ואם בישראל בתנופת צמיחה אדירה | השכונות החדשות והקהילות החסידיות המתרחבות הוכיחו בפורים הזה כי בירת השומרון החרדית כבר מזמן לא נחשבת ל'כפר', אלא למרכז של שמחה יהודית תוססת שסחפה את ראשי העיר והתושבים יחדיו | ארי קופרשטוק תיעד את השמחה שפרצה גבולות, ומגיש תיעוד (חרדים)
הרבי משומרי אמונים הגיע השבוע לסיור מקיף בעיר עמנואל, התרגש מהתפתחות המעצמה החרדית בשומרון • במהלך הסיור העלה הרבי זיכרונות קודש מימי שהות זקנו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל בעיר לצד גדולי הדור, והרעיף ברכות על המשתכנים החדשים | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת הקמת השכונה החדשה "קריית נועם אלימלך": האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך סיור מקיף וממושך בעיר עמנואל • הרבי ביקר בתלמוד התורה, התפלל בבית המדרש 'קהל חסידים' וערך סיור ביטחוני מקרוב • עשרות משפחות מהחסידות צפויות לקבוע את מושבן בעיר כפתרון למצוקת הדיור • "רגע היסטורי בהתפתחות הקהילה" (חסידים)
דרמה לילית ביישוב החרדי בשומרון: עצי ענק לא עמדו ברוחות העזות וקרסו לתוך הכבישים והמדרכות • התושבים שיצאו לסייע בפינוי מציינים: "זה נס גלוי, בשעות היום עוברים כאן מאות ילדים" • צפו בתיעוד של הצלם ארי קופרשטוק שלא פספס אף ענף (חרדים)
חסידי ויז'ניץ בית שמש התבשרו בימים האחרונים על צעד היסטורי ומשמעותי: הקמת קהילה חדשה ומאוחדת לחסידות בעיר עמנואל, אשר תעמוד תחת נשיאותו הרוממה של האדמו"ר |השבוע יתקיים כינוס הסברה לכלל החסידים להצגת הפרויקט | כל הפרטים (חסידים)
שריפה ענקית שפרצה בבניין מגורים בעמנואל בערב שב"ק הסתיימה ללא נפגעים הודות לפעילות מהירה ומקצועית של כוחות חילוץ והצלה חרדיים | האירוע הוכיח את יכולות הקהילה החרדית במצבי חירום | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מהאירוע שהפכה לשיחת היום בכל המועצה האזורית בשומרון (חרדים)
היסטוריה בחסידות דארג השמרנית, בשקט ובהצנע לכת פותחת פרק חדש בהתפתחותה עם הקמת פרויקט מגורים בעמנואל, אשר יכלול מוסדות חינוך ושירותים קהילתיים, במענה למצוקת הדיור בחסידות | החסידות המונה מאות משפחות, וחלקם הגדול עדיין בלי קורת גג משלהם, יוצאים בפתרון של ממש לטווח הקרוב, והעיקר 'קהילה שתמשיך להתנהל כמו בבית' | כל הפרטים (חסידים)
בכינוס פנימי לאברכי החסידות, הציע האדמו"ר מאלכסנדר לייסד קהילה חדשה בעמנואל שבשומרון, כפתרון למצוקת הדיור במגזר החרדי, תוך חיסכון במחירי הדירות והתמקמות במרכז הארץ | צפו בדבריו המלאים של האדמו"ר בכינוס המיוחד (חסידים)