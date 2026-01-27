דאגה בדארג: בעקבות חולשה פתאומית ובהתייעצות עם רופאיו, קטע הרבי את שהותו בדאבוס ושב למעונו בבני ברק • בנו הגדול ביטל את טיסתו • השבת: התפילות והטישים ייערכו במתכונת מצומצמת ביותר • החסידים נקראים להעתיר לרפואת האדמו"ר (חסידים)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ היום במסגרת ביקורו בוועידה הכלכלית בדאבוס | הנשיא האמריקני התייחס למגוון נושאים העומדים על הפרק, כולל; ועידת השלום בראשותו, כיבוש גרינלנד והמתיחות חסרת התקדים מול אירופה | טראמפ אמר כי לא יכבוש בכוח את גרינלנד, לקח קרדיט על כיפת ברזל - ועלב במקרון על משקפי השמש: "מה קרה לך?" | הנאום המלא (בעולם)
האדמו"ר מספינקא שוהה בימים אלו בעיירת דאבוס שבשווייץ לצורכי מנוחה | בסעודה שלישית השתתף גם המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, והאדמו"ר אשר מחבב ביותר את ניגונו של המשגיח, פצח בשירת "טאטאלע" המעורר געגועים וכמיהה בלבבות ישראל לאביהם שבשמים ולגאולה קרובה | צפו בתיעוד (חסידים)
גדולי נגידי חצה"ק טשערנוביל, שתרמו סכומי עתק עבור המוסדות הק', זכו לשבת מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר מטשערנוביל, בעיירת הנופש 'דאבוס' שבשווייץ | במוצאי שב"ק נערכה הדינר המרכזי, שם זכו לחתום על שטר שותפות יחד עם האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
לאחר למעלה מחודשיים מאז הגיע האדמו"ר מויז'ניץ ללוס אנג'לס, ביום כ"ו שבט, צפוי האדמו"ר להמריא היום מלוס אנג'לס, בדרכו לשבועיים מנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשווייץ, שם ישהה עד ליום 'פסח שני' | מי יזכו להיות מהמניין המיוחד בעת שהותו של האדמו"ר בדאבוס? כל הפרטים (חסידים)
האדמו"ר מפיטסבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ | מראות הוד מ'נאות דשא' בהרי דאבוס, ובעריכת הטיש בסעודה שלישית והבדלה | נראים הרה"צ ר' אהרן דוד רוזנבוים מנדבורנה והאדמו"ר מאלעסק | רבים מנופשי המקום נהנים בימים אלו במחיצתו של האדמו"ר המשפיע מהוד תפארתו על כל הנופשים (חרדים)