הצצה למנוחת החסידים שיעור חסידות בהרי שווייץ; התיעוד המרהיב מדאבוס תיעוד מרהיב משווייץ: ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס, נצפה אמש כשהוא מוסר שיעור חסידות תחת כיפת השמיים ובאוויר ההרים הצלול | בשיעור המרתק השתתפו קבוצת חסידים ונופשים ששהו במקום. בין המשתתפים שהאזינו בקשב רב לדברים, נצפו גם הדיין הגר"מ ברנדסדופר, משב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב שמעון וואלף קליין, הרב ראובן ברייש, מראשי חסידות בעלזא בב"ב (חסידים)