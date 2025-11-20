תיעוד מרהיב משווייץ: ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס, נצפה אמש כשהוא מוסר שיעור חסידות תחת כיפת השמיים ובאוויר ההרים הצלול | בשיעור המרתק השתתפו קבוצת חסידים ונופשים ששהו במקום. בין המשתתפים שהאזינו בקשב רב לדברים, נצפו גם הדיין הגר"מ ברנדסדופר, משב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב שמעון וואלף קליין, הרב ראובן ברייש, מראשי חסידות בעלזא בב"ב (חסידים)
ביקור מיוחד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא בקריית בעלזא בירושלים | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח ביחוס בית אבות | כעבור יממה הגיע הרה"צ מבעלזא לביקור גומלין אצל האדמו"ר מסאטמר בשליחות אביו האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)