בליל שישי האחרון, אתרא קדישא מירון המה מאדם, כאשר המוני בית ישראל עלו לציונו של התנא האלוקי לרגל ימי התשלומין להילולא | בין קהל האלפים שגדשו את המקום, בלטו בנוכחותם גדולי ישראל שהגיעו להעתיר בתפילה, בניהם, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות ויז'ניץ הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, והאדמו"רים מסאדיגורה ומשומרי אמונים (חרדים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה אמש שמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הכלה בת לחתנו הגאון הרב ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ בברכפלד. עב"ג החתן בן הרב יחיאל חיים ליברמן, רב ביהמ"ד אור חיים ריבניץ בירושלים, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן, ראש ישיבת שומרי החומות, וחתן האדמו"ר מזוועהיל | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בית ויז'ניץ, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ בבית האכסניה במושב 'אורה' נחוגה אמש (מוצאי שב"ק בראשית), שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, החתן שמעון אברהם דוד ארנסטר בן הגה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר רב הקהילה במאנצ'סטר, חתן האדמו"ר מזידטשוב זצ"ל ונכד גאב"ד שטראסבורג זצ"ל, אשר יינשא בארה"ב אל ב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מרחמרסטיווקא זצ"ל | טרם המעמד חבש האדמו"ר את השטריימיל על ראש החתן, ולאחר מכן ערך את הפארשפיל בקול רינה ותודה עם כלי זמר ושיר (חסידים)
ברוב פאר והדר נחוגה מעמד ה'חומש סעודה' לילדי תלמוד תורה ויז'ניץ בבית שמש, בהשתתפות הורי וזקני התלמידים, והאדמו"רים מסקולען י-ם, לעלוב י-ם, ועוד | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבות ויז'ניץ בארה"ק, שהביא את ברכת קודשו של גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ למעמד (חסידים)
במלאת שנה לפטירתו בדמי ימיו של העסקן הרב ישראל נח הלוי ויזל ז"ל, הכניסו מכריו ובני משפחתו ספר תורה לעילו נשמתו הטהורה | באירוע הענק השתתפו רבני החסידות, ומשפחת האדמו"ר שבזה הוקירו במעט את העסקן על מעשיו הכבירים למען ממלכת התורה והחסידות כל ימי חייו (חסידים)
ראש ישיבת ויז'ניץ, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ביקר במעונו של הגה"ח הישיש רבי אפרים פישל שטיין, זקינו של בנצי שטיין. במהלך הביקור הם שוחחו על זכרונות מראשית ימיה של שיכון ויז'ניץ, ועוד מנהגי קודש שזכו לראות אצל אדמו"רי החסידות (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש (ראשון) לסעודת הילולא קדישא לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, במלאות 53 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בתוך כך, התרגשות בחסידות לקראת חזרתו הצפוייה של האדמו"ר בימים הקרובים מלוס אנג'לס שם שהה לצורכי רפואה (חסידים)
ראש ישיבת ויז'ניץ נפל קורבן לכייסים בתחנת הרכבת במנצ'סטר | התיק נמצא לאחר חיפושים ורק כרטיס האשראי נגנב. המשטרה המקומית סייעה באיתור התיק | שמחת בר המצווה לנינו נחוגה בקול רינה ותודה אמש (מוצ"ש) | כל הפרטים על הדרמה (חסידים)