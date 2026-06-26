דאגה בחצר החסידות; האדמו"ר קטע את ימי הנופש בשווייץ וחזר במטוס פרטי

דאגה בקרב חסידי דארג: כחלק מימי המנוחה השנתיים, המריא האדמו"ר בשבוע שעבר לעיירת הנופש דאבוס שבשווייץ. על פי התוכנית המקורית, הרבי היה אמור לשהות במקום למשך שבועיים, ומשם להמשיך למספר ימים נוספים בעיירת דארג שבהונגריה לשהות סמוך למקום מנוחתו של מייסד השושלת, הרה"ק בעל ה'אמרי שפר' זי"ע.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי בעקבות חולשה גדולה שתקפה את האדמו"ר בימים האחרונים, ולאחר התייעצות עם רופאיו, הוחלט לקטוע את ימי המנוחה באופן מיידי. האדמו"ר חזר במהלך השבוע בטיסה ישירה לארץ הקודש, באמצעות מטוס פרטי שהועמד לרשותו.

אל האדמו"ר התלוו בנסיעה המשמשים בקודש, בני המשפחה ומספר מקורבים המצטרפים אליו מדי שנה. בנו הגדול של האדמו"ר, הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, שהיה אמור להמריא בתחילת השבוע כדי לשהות במחיצת אביו, ביטל את טיסתו ברגע האחרון עם קבלת ההחלטה על החזרה לארץ.

מקורבים לחסידות מספרים ל'כיכר השבת' כי ימי הנופש בדאבוס רחוקים מלהיות טיול רגיל: החסידים שזוכים להצטרף לא מחפשים את הבלי העולם הזה בשווייץ. הם מקימים שם ממש 'בית תורה', יושבים ולומדים במשך 24 שעות ביממה, מלבד גיחות קצרות להתחמם לאורו של הרבי בתפילות ובמעמדי ההוד.

את השבת הקרובה יערוך האדמו"ר במעון קודשו ברחוב חבקוק בבני ברק, שם יתקיימו התפילות והטישים במתכונת מצומצמת ביותר.

בסביבת החצר מסבירים כי מעבר לעניין הרפואי, ההחלטה על השבת המצומצמת נובעת גם מכך שרבים מהחסידים כבר תכננו מראש לצאת השבת עם בני משפחותיהם (מתוך הבנה שהרבי שוהה בחו"ל), ובחסידות ביקשו שלא להפריע לתוכניותיהם. בשבוע הבא, בעזרת השם, צפוי האדמו"ר לחזור לערוך את התפילות והשולחנות הטהורים לכלל הציבור.

בחסידות מציינים כי בתקופה האחרונה תקפה את האדמו"ר חולשה גדולה, והחסידים נקראים להעתיר בתפילה ובתחנונים לחיזוק כוחותיו ובריאותו האיתנה של האדמו"ר, למען יוכל להמשיך להנהיג את עדתו מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.