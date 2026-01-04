דאגה בדארג: בעקבות חולשה פתאומית ובהתייעצות עם רופאיו, קטע הרבי את שהותו בדאבוס ושב למעונו בבני ברק • בנו הגדול ביטל את טיסתו • השבת: התפילות והטישים ייערכו במתכונת מצומצמת ביותר • החסידים נקראים להעתיר לרפואת האדמו"ר (חסידים)
בפעם הראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה, יצא היום האדמו"ר מביאלה למסע קודש ממושך לחיזוק הקהילות וביסוס מוסדות התורה והחסד | רגעי התעלות בשבתות בלייקווד ובלורנס, לצד שמחת נישואי בן גיסו האדמו"ר מקאפיטשניץ | המסע שייחתם בחזרה לירושלים למעמד ה'חלאקה' המרטיט לנכדו היתום, בנו הרב ישראל אברהם משה רבינוביץ ז"ל | הלו"ז המלא (חסידים)