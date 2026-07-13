מול נופים עוצרי נשימה בין הרי שווייץ למפלי המים; תיעוד מרהיב מרגעי ההוד של מנוחת האדמו"ר בדאבוס האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשוויץ, במטרה לאגור כוחות לקראת חודש הרחמים והסליחות | האדמו"ר, היוצא מעת לעת לשאוף אוויר צח בין ההרים מול מפלי המים, נצפה כשהוא שקוע בלימוד בספרי חסידות מול הנופים המרהיבים | את שולחנו הטהור בסעודה שלישית ערך האדמו"ר יחד עם שאר הרבנים השוהים במלון, ובהם: הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ; האדמו"ר משומרי אמונים; הגאון רבי משה שאול קליין, ועוד | צפו בתיעודים (חסידים)