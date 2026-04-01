אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
לאחר הבדיקות המקצועיות והביקור של האדמו"ר בחודש שבט האחרון, המהפכה המסתמנת בחצר שומרי אמונים יוצאת לדרך בכינוס יסוד • פרויקט בעמנואל נחשף לאברכי החסידות שקיבלו את ברכת האדמו"ר ליישוב ארץ ישראל | בן האדמו"ר כבר רכש דירה בפרוייקט (חסידים)
הרבי משומרי אמונים הגיע השבוע לסיור מקיף בעיר עמנואל, התרגש מהתפתחות המעצמה החרדית בשומרון • במהלך הסיור העלה הרבי זיכרונות קודש מימי שהות זקנו האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' זצ"ל בעיר לצד גדולי הדור, והרעיף ברכות על המשתכנים החדשים | צפו בתיעוד (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
האדמו"ר משומרי אמונים עורך בימים אלו מסע חיזוק בקרב הקהילות בארה"ב | האדמו"ר החל את המסע בשיקאגו והיום צפוי להגיע לביקור בקליוולנד ושבוע הבא בשכונת ווילאמסבורג | הרבי צפוי לשוב למעונו בארה"ק לקראת סוף שבוע הבא • צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי החתן בן הרה"צ ר' מרדכי אורי אנגלמן, מרבני ראשון לציון, עם הכלה בת הרב יוסף וואלפין | בשמחה בלטה במיוחד השתתפותו של האדמו"ר מקרלין לצד האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, וואסלוי, שומרי אמונים, זוטשקא, זקן המשפיעים החסידים הרה"צ רבי אהרן טוסיג, הראשל"צ הגר"ד יוסף, ועוד רבנים מכובדים (חרדים)
אמש, בליל האושפיזין של יוסף, הידוע כפי הכתוב בתורה 'ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ', ערך הרבי משומרי אמונים את ה"טיש השפע" המסורתי כפי מנהג אבותיו הק' | צפו בתיעוד ענק מהאדמו"ר החל מאמירת ה"אושפיזין" בקדושה ובדבקות, בהדלקת הנרות, ובחלוקת הלחם השחור לכלל החסידים (חסידים)
נגידי חצה"ק שומרי אמונים, זכו להסב על שולחן מלכים בשמחת שבע הברכות לרגל נישואי בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים, עם החתן בן האדמו"ר משומרי אמונים ב"ב | אל המסיבה הוזמנו התורמים הכבדים שתרמו מאה אלף שקל לטובת הרחבת בית המדרש של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | השמחה נחגגה באירוע בוטיק בצפת העתיקה (חסידים)
במלאות חמש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זי"ע, ערך בנו ממלא מקומו האדמו"ר משומרי אמונים, את השולחן הטהור במרכז החסידות בבני ברק | במהלך הסעודה הרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | למחרת, ביום ההילולא, פקד הרבי את הציון הק', במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר בתפילה עבור ישועת הכלל והפרט (חסידים)
המוני תושבי אשדוד לצד חסידי נאשכיז ושומרי אמונים, ליוו בפניא דמעלי שבתא, שעה קצרה טרם כניסת השבת, את הרבנית הצדקנית מנאשכיז ע"ה, שהלכה לעולמה לאחר מחלה קשה והיא בת 72 בפטירתה | בין המלווים נצפו בניה הרבנים, אחיה האדמו"רים משומרי אמונים אשדוד, ירושלים וקריית גת, וכן האדמו"ר מפיטסבורג | יוסי לוי תיעד תיעוד דומע (חסידים)
האדמו"רים משומרי אמונים, קוזמיר, ספינקא ב"ב, טעמשוואר, קודינוב, התעטפו באבל עם צאת השבת, וקוננו יחד עם החסידים על חורבן הבית, תוך שהם מעוררים את הקהל לשוב בתשובה שלימה כדי לזכות לראות בבניין בית המקדש עוד בימים אלו | צפו במקבץ התיעודים מהיכלי הקודש (חסידים)
באירוע מרגש שטרם ראתה חסידות 'שומרי אמונים', חגגו ילדי החמד את מסיבת ה'חומש סעודה' בת"ת הכלל חסידי 'זרע חיים', יחד עם ההורים והסבים הנרגשים| רגע לפני סיום המסיבה, פצח מנהל הת"ת יחד עם המלמדים בריקוד סוער לפני התלמידים, וזאת לקראת סגירת ה'תלמוד תורה' בשנה הבאה| לעת עתה לא יפתח הת"ת את שעריו עד להודעה החדשה | במעמד השתתפו מספר רבנים שלהם נכדים בת"ת (חרדים)
הגה"צ גאב"ד זוועהיל, והאדמו"רים משומרי אמונים השוהים בימים אלו בארה"ב, ערכו את השבת בעיירת מונסי יחד עם ש"ב האדמו"ר מזוויעהיל מונסי, לציון הילולת זקינם הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע | בצאת השבת השתתפו בסעודת ההילולא שערך ש"ב האדמו"ר מזוועהיל מונסי בבית מדרשו בעיר | צפו בתיעוד (חסידים)
זמן חרותנו בחצה"ק שומרי אמונים מקבל משמעות אחרת, כשכל החסידים זוכים להסתופף בצל הצדיק, להנות מאורו ומזיו פניו, בכינוסי הוד במהלך החג לבחורי החסידות, ובכל מעמדי האורה בחול המועד | בטיש נעילת החג זרק הרבי תפוחים, שקדים ואגוזים אל עבר החסידים כסגולה לשפע ברכה והצלחה, ובהמשך אף השקה מגביעו 'יין של ברכה' לתוך גרונם של החסידים (אנ"ש)
ימים ספורים לפני ליל התקדש חג הפסח, הופיע האדמו"ר משומרי אמונים למאפיית מצות לאפיית מצותיו בהידור רב | האדמו"ר עסק בכל שלבי האפיה, מהלישה ועד אחרי האפייה, ואף חילק בעצמו את הבצק לעובדים | בסיום העבודה הפריש הרבי חלה כנהוג (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך האדמו"ר משומרי אמונים שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט | על יד האדמו"ר ישבו בניו הילדים, וצפו בסקרנות בעבודת אביהם הרבי בעת שבדק את הפירות טרם אכילתם, כמנהג חסידים יראים מקדמת דנא (חסידים)
כנהוג בחצרות הקודש, ערך האדמו"ר משומרי אמונים במוצאי 'זאת חנוכה' מעמד 'שריפת הפתילות' בהיכל בית מדרשו, כשכל החסידים הביאו את הפתילות והשמנים שנותרו בבתיהם למעמד הנשגב | טרם המעמד שיחק הרבי בסביבון מעץ, וחילק 'מעות חנוכה' לחסידיו | תיעוד (חדשות חסידים)