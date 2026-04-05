אל מול המקדש: בצל המגבלות בכותל המערבי - האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה עלה הבוקר ל'הר הצופים', משם צפה במשך דקות ארוכות במשקפת אל עבר מקום המקדש, ובהמשך נשא תפילה לישועת הכלל והפרט • בסיום התפילה פצח בריקוד נלהב עם קהל החסידים, ובהמשך בירך 'ברכת האילנות' בחצר סמוכה • צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולא זקינו הרה"ק בעל ה'שומר אמונים' זיע"א ערך נכדו, האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | במהלך הסעודה הרחיב האדמו"ר עמוקות ביסודות תורתו של בעל ההילולא ובהנהגותיו הישרות שהיוו עמוד האש לפני המחנה ונותרו כצוואה חיה להמוני חסידיו (חסידים)
באולם אירועים בירושלים נצפה השבוע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הידוע ככהן מיוחס, כשהוא משמש ככהן הפודה בפדיון הבן לאחד מחסידיו | כדרכו בקודש, בסעודת המצווה נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות, בהם עמד על סגולתה וכוחה של מצוות פדיון הבן (חסידים)
אווירה של קדושה עתיקה במאה שערים הנוסטלגית היה עת כאשר האדמו"ר המשפיע מבקשי אמונה ערך את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא של הטיש נרשם כאשר האדמו"ר חשף לפני הקהל לחן חדש ומרטיט שהלחין במיוחד לרגל היום על הפסוק בתהילים: "יִשְׂבְּעוּ עֲצֵי הַשֵּׁם אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע" | הניגון, המתאפיין בדבקות וברגש רב, סחף את כלל המשתתפים לפסגות רמות של דבקות בבורא יתברך שמו | בין האורחים נצפה הרה"צ רבי ישראל קאהן מתולדות אברהם יצחק (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שבת בעיר ביתר לרגל ימי השובבי"ם הנעלים, שם עורר וחיזק את המוני התושבים בעבודת השם | מסע הקודש צפוי להימשך לאורך כל ימי השובבי"ם, כאשר הרבי יבקר בקהילות נוספות בארץ ובעולם להלהיב את הלבבות (חסידים)
תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנוהג לנדוד מדי שבת מעיר לעיר כדי לחזק את רוחם ולעורר לבבות יהודים לאביהם שבשמים ע"י הרעפת טללי תחייה ממיטב אוצרו הטוב, בחר לערוך את השבת הראשונה של שנת תשפ"ו בשכונת ברכפלד במודיעין עילית | במהלך השבת, הוא חיזק את תושבי המקום בדברי אמונה וביטחון, והרעיף עליהם מדברי תורתו - תורת החסידות (חסידים)
באשמורת הבוקר של ערב ראש השנה הגיע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה אל העיר חברון, לעורר זכות אבות לקראת יום הדין | הרבי פתח את המעמד באמירת סליחות 'זכור ברית'. לאחר מכן, התפלל הרבי תפילת שחרית יוקדת ברחבת המערה, כשהוא מקפיד על גדרי ההלכה הנוגעים לכהנים ואוסרים עליו כניסה למבנה עצמו | בסיום התפילה, ערך הרבי סדר התרת נדרים ברוב עם | המעמד נחתם בברכות לשנה טובה, כאשר הרבי חילק צלוחיות דבש לכל הנאספים (חסידים)
אורח רום מעלה שבת במהלך השבת האחרונה של השנה, בעיר התורה והחסידות בני ברק | הרבי המשפיע ממבקשי אמונה, הגיע במיוחד לחזק את תושבי העיר לקראת ימי הרת עולם |בערב שבת, עלה הרבי למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צבי ברגמן, לברך ולהתברך בברכת השנים | תפילת מנחה וקבלת שבת התפלל הרבי בבית המדרש 'בית השם', שם נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בפני הקהל הרחב. גולת הכותרת הייתה עריכת השולחן הטהור של סעודה שלישית, שהתקיים במרכז 'אש קודש' בנוכחות קהל רב, שגדש את המקום כדי לשמוע מדבריו ולהתחזק מנועם אמרותיו (חסידים)
מתוך שלהבת אש קודש התאספו כלל חסידי מבקשי אמונה, ולעלוב ירושלים, בהיכלי בתי מדרשם בעיה"ק ירושלים, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"רים | בסיום אמירת הסליחות זכו החסידים לעבור ולהתברך בכל מילה דמיטב, בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
הרבי המשפיע ממבקשי אמונה שחזר שבוע שעבר מימי מנוחה בשווייץ וממסע קירוב רחוקים בחו"ל, שבת השבת למנוחה בעיה"ק צפת כהכנה לקראת הימים הנעלים הבאים לשלום | האדמו"ר ערך את השבת בביהמ"ד לעלוב בעיר העתיקה (חסידים)
לרגל הילולת ה'אור החיים' הקדוש, נשא הרבי המשפיע מ'מבקשי אמונה' תפילת רבים בסמוך לציון הקודש, מחמת היותו כהן עמד הרבי בכביש הסמוך לציון והשקיף במשקפת אל מקום הקודש כשלאחר מכן ערך סעודת הילולא בשעת ליל מאוחרת (חסידים)
האדמו"ר ממבקשי אמונה אשר שהה בשב"ק האחרון בעיר נתיבות, עלה בצאת השבת לביקור במעונו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת הנגב 'שכר שכיר', והרחיב עמו בשיחה אודות תורת התנא האלוקי רשב"י, אשר יומא דהילולא קדישא דיליה קרב ובא | לקראת סיום הביקור כיבד ראש הישיבה את האורח הרם לברך ברכת לחיים, ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)