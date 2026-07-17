היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הודיעה אמש (שישי) למזכיר הממשלה יוסי פוקס כי הממשלה הפכה לממשלה יוצאת, וכי מעתה היא נדרשת לנהוג באיפוק ובריסון בעת קבלת החלטות שאינן דחופות. ההודעה הרשמית הגיעה לאחר שמליאת הכנסת אישרה בלילה את התיקון לחוק מימון מפלגות בקריאה שנייה ושלישית, אשר קובע כי הכנסת תצא היום (שבת) לפגרת בחירות לקראת הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר 2026.

במכתב המפורט ששיגרה היועמ"שית, היא הבהירה כי "אין כל ספק כי אנו מצויים בתוך תקופת בחירות", וכי על כן "הפכה הממשלה לממשלה יוצאת, שממשיכה אמנם לכהן עד שתיכון ממשלה חדשה, אך מרחב הפעולה שלה ואופן הפעלת סמכויותיה, שונים משל ממשלה רגילה".

"איפוק ובריסון בהפעלת סמכויות"

בהרב מיארה הפנתה את תשומת הלב למגבלות המשפטיות החלות על ממשלה יוצאת, תוך הסתמכות על פסיקת בית המשפט העליון בעניין. "בפסיקת בית המשפט נקבע כי ממשלה יוצאת הפועלת ערב בחירות מחויבת באיפוק ובריסון בהפעלת סמכויותיה לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופה זו", נכתב במכתב.

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היועמ"שית הדגישה כי מתחם הסבירות לעניין החלטות בתקופה זו נבחן בהתחשב באיזון הנדרש בין הצורך בעשייה ממשלתית לבין דרישת האיפוק. "ככל שמידת החיוניות בפעולה השלטונית גוברת, כך תקטן מידת האיפוק הנדרשת, ולהפך", הבהירה, תוך ציון פסקי דין מרכזיים בנושא.

חשש מהעדפת אינטרס מפלגתי

במכתבה, הצביעה היועמ"שית על החשש המרכזי העומד בבסיס המגבלות על ממשלה יוצאת: "הפסיקה הצביעה על חשש מוגבר להעדפת האינטרס המפלגתי הצר על פני האינטרס הציבורי, וכן על חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך".

בהרב מיארה הנחתה כי בתקופה זו, כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף, על השרים והרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת מול היועץ המשפטי של המשרד בטרם קבלת החלטה. היא הבטיחה כי בימים הקרובים יצאו הנחיות מסודרות למשרדי הממשלה בנוגע לתחומים השונים של העשייה הממשלתית.

המגבלות החלו עוד לפני הפיזור הרשמי

בנקודה משמעותית, הבהירה היועמ"שית כי השיקולים המינהליים המיוחדים החלים בתקופת בחירות אינם מתחילים רק ממועד הפיזור הרשמי. "בעבר, בתקופות בחירות, הובהר כי השיקולים המינהליים המיוחדים החלים בתקופת בחירות חלים כבר ממועד הקודם לפיזור הכנסת או להכרזה הרשמית על הבחירות, מקום שבו כבר היה ידוע כי הבחירות צפויות וקרובות", נכתב במכתב.

לפיכך, השיח הפוליטי שהתנהל בשבועות האחרונים באשר לאפשרות של הקדמת הבחירות, ואישור הצעת חוק התפזרות הכנסת בקריאה ראשונה, הם שיקולים שיש להביאם בחשבון במסגרת הבחינה המשפטית של החלטות ופעולות שהתקבלו או נעשו בעת האחרונה.

היועמ"שית ביקשה מזכירות הממשלה להפיץ את מכתבה לשרים, ולהקפיד בעת קביעת סדר יומן של ישיבות הממשלה ושל ועדות השרים כי חוות הדעת המשפטיות המצורפות להצעות להחלטה יכללו התייחסות למגבלות החלות על הממשלה בתקופה הנוכחית.