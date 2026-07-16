חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ועידת הליכוד תתכנס היום (חמישי) להצבעה מכרעת על עתיד מערכת הפריימריז במפלגה, אך עוד לפני פתיחת הקלפיות התברר כי הצעתו של ח"כ דוד ביטן להגבלת מספר השריונים לא תובא כלל להצבעה. במקומה יידרשו חברי הוועידה להכריע בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מזכירות הליכוד חיים כץ, המעניקה לנתניהו שמונה שריונים ברשימת הליכוד לכנסת.

ההחלטה להוריד את הצעת ביטן מסדר היום מהווה נצחון ברור לראש הממשלה, שביקש לשמר שליטה רחבה על הרכב הרשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. הצעת ביטן ביקשה להגביל את מספר השריונים לשלושה בלבד, צעד שהיה מגביל משמעותית את יכולתו של נתניהו לעצב את הרשימה. ביטן במתקפה: "חיים כץ לחץ על ראש הממשלה" בעקבות ההחלטה שלא להעלות את הצעתו להצבעה, יצא ח"כ דוד ביטן במתקפה חריפה נגד ההצעות שיובאו בפני הוועידה. "ההצעות היום הן של חיים כץ, שלחץ על ראש הממשלה להעלותן", טען ביטן. "מי שאוהב את הליכוד ושומר על הדמוקרטיה בתנועה - מצביע היום נגד ההצעות בוועידה". מאה שערים: ילדה בת 4.5 נהרגה בתאונה משה כץ | 15.07.26 נחשף: כך נקראת המפלגה החדשה של טרופר והנדל דוד קליין | 15.07.26 1 ביטן הוסיף והבהיר: "אם ההצעות יידחו, ראש הממשלה יוכל להביא הצעה שלא תחת לחץ של חיים כץ". דבריו משקפים את המתיחות הפנימית בליכוד סביב סוגיית השריונים, כאשר גורמים במפלגה רואים בהצעת נתניהו-כץ ניסיון לרכז כוח רב מדי בידי ראש הממשלה. על פי דיווחים בליכוד, גורמים במפלגה טוענים כי כץ "מכר את הליכוד לנתניהו" בשל שיקולים אישיים. על פי הנמסר, נתניהו מתכוון להעניק את אחד השריונים שקיבל לכץ עצמו, מה שמסביר את תמיכתו הנחרצת במתווה.

פריימריז הליכוד , אילוסטרציה ( צילום: יהודה ג. בבלי )

הצעה נוספת: חברי כנסת במחוזות

במקביל להצעת השריונים, צפויה לעלות להצבעה גם הצעה נוספת של חיים כץ, שתאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות המפלגה. מהלך זה מעורר מחלוקת פנימית בליכוד, כאשר חלק מחברי הוועידה חוששים שהוא עלול לפגוע בסיכויי מועמדים חדשים לעלות ברשימה.

כזכור, בישיבת ועדת החוקה שהתקיימה בתחילת השבוע אושרה ברוב קולות הצעתו של השר כץ, בתמיכת ראש הממשלה. במהלך הישיבה נרשם עימות חריף בין נתניהו לביטן, כאשר ביטן עזב את הדיון בזעם לאחר חילופי דברים עם ראש הממשלה.

המתווה שגובש על ידי כץ כולל 50 משבצות, כאשר המקום הראשון משוריין לנתניהו. בהצעה מפורטים שמונה מיקומים פוטנציאליים לשריונים: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 31. נתניהו יוכל לקדם מועמדים מטעמו בהצלבה עם המשוריינים, דבר שמעניק לו גמישות משמעותית בעיצוב הרשימה.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בעצרת הבחירות של הליכוד ( צילום: גילי יערי/Flash90 )

ההצבעה המכרעת

ההצבעה בוועידת הליכוד תיפתח בשעה 12:00, כאשר מאות חברי הוועידה יקבעו את גורל הצעות השריונים ושיטת הבחירות לרשימה. תוצאות ההצבעה צפויות להשפיע באופן מהותי על מבנה רשימת הליכוד ועל כוחו של ראש הממשלה בעיצוב ההרכב לקראת הבחירות הקרובות.

גורמים בליכוד מעריכים כי המתווה שאושר בוועדת החוקה אינו צפוי לעבור במרכז הליכוד במתכונתו הנוכחית, ולכן מתנהלים מאמצים אינטנסיביים לגבש נוסח מוסכם. בית הדין של הליכוד התכנס אמש לדון בעתירות שהוגשו נגד המתווה, ועשוי להציע מתווה פשרה חדש.

הקרב על עתיד הפריימריז בליכוד משקף את המתיחות הפנימית במפלגה בין מחנה נתניהו, המבקש לשמר שליטה על הרכב הרשימה, לבין מחנה המתנגדים הדוגל בדמוקרטיה פנימית רחבה יותר. ההכרעה היום תקבע לא רק את שיטת הבחירות, אלא גם את מאזן הכוחות הפנימי במפלגה לקראת הבחירות הקרובות.