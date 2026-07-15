מפת המפלגות לקראת הבחירות הבאות ממשיכה להתעצב, והערב (רביעי) נחשף השם הרשמי של המיזם הפוליטי החדש במרכז-ימין. חבר הכנסת חילי טרופר, שהודיע לאחרונה על פרישתו מסיעת המחנה הממלכתי, בחר לקרוא למפלגתו החדשה בשם "בית ציוני", ולהעלות קמפיין ראשון שיפנה לציבור הדתי לאומי בעלוני השבת הקרובה.

ההכרזה על שם המפלגה מגיעה שבוע בלבד לאחר שטרופר הודיע באופן רשמי על ריצה משותפת יחד עם שר התקשורת לשעבר יועז הנדל. השניים, ששיתפו פעולה בעבר במסגרות פוליטיות שונות, החליטו לאחד כוחות מחדש כדי להציע אלטרנטיבה פוליטית לקראת מערכת הבחירות הצפויה.

מצטרפים חדשים מהציונות הדתית והעשייה החברתית

אל המפלגה החדשה של טרופר והנדל הצטרפו גם דמויות מוכרות מהציונות הדתית ומהעשייה החברתית. בין המצטרפים הבולטים ניתן למצוא את שירה שפירא, לשעבר ראש אגף בכיר במשרד לשוויון חברתי, ואת אליסף פרץ, איש חינוך ופעיל חברתי מוביל, בנה של מרים פרץ.

השניים צפויים להשתלב במקומות מרכזיים ברשימת בית ציוני לכנסת. ההצטרפות מעידה על ניסיון המפלגה החדשה למשוך אליה דמויות בעלות ניסיון ממשלתי וחברתי, לצד הפן הביטחוני שמייצגים טרופר והנדל.

הדרך להקמת המפלגה: מגיוס יועץ אסטרטגי ועד לאיחוד

כזכור, טרופר גייס את שירותיו של היועץ האסטרטגי נאור יחיא, שצבר ניסיון עשיר בתפקידים בכירים במערכת הפוליטית ושימש בעבר כדובר ראש הממשלה בנימין נתניהו וכן כדוברו של נשיא המדינה יצחק הרצוג. המינוי הגיע על רקע היערכות אינטנסיבית של טרופר להקמת פלטפורמה פוליטית עצמאית.

במקביל, טרופר החל לאסוף את 100 החתימות הנדרשות לרישום מפלגה חדשה אצל רשם המפלגות. ההערכה במערכת הפוליטית הייתה כי המטרה המרכזית העומדת מאחורי המהלך אינה בהכרח ריצה עצמאית בבחירות, אלא שאיפה לשמור בידיו אופציה להקמת פלטפורמה פוליטית עצמאית שתעניק לו עמדת מיקוח משמעותית.

הנדל, מצידו, הסביר את המניעים לאיחוד במכתב שפרסם למפעילי המפלגה. "חילי מייצג בעיניי את מה שטוב בעם ישראל", כתב. "כל פעם שביקרתי במחלקות השיקום, או משפחות שכולות, מיד סיפרו לי על השכן שלי שהיה כמה פעמים לפניי". הנדל הבהיר כי הוא משוכנע שהשותפות שהם מקימים היא מה שיכול להוציא את מדינת ישראל מהמצב הנוכחי.

עם זאת, לא כולם מרוצים מהמהלך. רועי קונקול, אחד מבכירי תנועת המילואימניקים, הודיע על פרישתו מהרשימה והטיח ביקורת חריפה. "במקום לייצג כוח פוליטי משמעותי וגדול בעל תמיכה ציבורית רחבה – הצעד הזה מוביל לתחרות פוליטית פנימית ולפגיעה באמינות הציבור", כתב בהודעה פנימית לחברי התנועה.

כעת, עם חשיפת השם הרשמי "בית ציוני" והצטרפות דמויות נוספות לרשימה, נותרה השאלה האם המפלגה החדשה תצליח לעבור את אחוז החסימה ולהוות כוח משמעותי בזירה הפוליטית.