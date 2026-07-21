מזכיר הממשלה יוסי פוקס יצא הבוקר (שלישי) בחוצפה נגד ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, כשהוא מאשים אותו בעצירת חקיקת חוק הגיוס ברגע האחרון. בדברים שנתפסו במערכת הפוליטית כביטוי לתסכול עמוק על עמידתו האיתנה של ראש הישיבה על משמר עולם התורה, הבהיר פוקס כי בממשלה הבאה החרדים לא יקבלו "דף חלק" עליו יוכלו לכתוב את דרישותיהם.

"מה שקרה זה שהחוק היה מוכן אחרי שנתיים ו-86 דיונים", מסר פוקס בכנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז מורשת גוש קטיף, כשהוא מתקשה להסתיר את פליאתו על עמידתו של ראש הישיבה. "ברגע האחרון, להבנתנו, הרב לנדו בלם את זה. זו הסיבה שבסוף לא העברנו. זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבוד – לא תהיה נוסחה אחרת".

"סנקציות אישיות לאורך כל מרחבי החיים"

מזכיר הממשלה פירט את הגזירות שנכללו בנוסח החוק שעליו עמלו במשך כשנתיים, ומולו חברי הכנסת החרדים היו צריכים להתמודד בנסיון לרכך אותו. "צריכים להתמקד במטרה והיא הגדלת שיעור המתגייסים מקרב הציבור החרדי", הסביר פוקס. "לכן החוק שעמלנו עליו קרוב לשנתיים החמיר את המצב הקיים בכל המישורים: גיוס רק לצה"ל ולא לשירות לאומי, לצד סנקציות אישיות שפוגשות את הפרט לאורך כל מרחבי החיים – בדיור, בתחבורה הציבורית, במעונות יום וכדומה".

בחריפות רבה הדגיש פוקס: "זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבור. לא תהיה נוסחה אחרת. מי שחושב שנביא דף ריק, בלי יעדים משמעותיים או בלי סנקציות אישיות – פשוט לא יהיה חוק".

החרדים משיבים בזעם: "נתניהו הוא שעצר"

בכירים במפלגות החרדיות הגיבו בזעם על דברי מזכיר הממשלה, כשהם מאשימים אותו בחוצפה ובאי-דיוקים חמורים. "ראש הממשלה נתניהו הוא זה שהתקשר לחברי הכנסת והודיע להם שאין לו רוב לחוק הגיוס", מסרו. "הוא זה שעצר את החקיקה כשטען שיש לו מורדים בתוך הליכוד. איך הם מעזים לשקר, להאשים את ראש הישיבה שכל רצונו הוא לשמור על לומדי התורה בתוך האוהל, מתוך ראייה רחבה ומבט תורני שמסתכל על עתיד עם ישראל כולו, ועוד לטעון שאנחנו הבעיה?"

גורמים בציבור החרדי הוסיפו ותקפו: "פוקס כנראה מתפלא איך ראש הישיבה לא הסכים עם התוכניות שלו ושל הבוס שלו לסגור את היכלי הישיבות. אם אלו פני הדברים, וממשלת נתניהו מקדמת מתוך רצון סנקציות כלכליות ואישיות על יהודים שרוצים לשבת וללמוד תורה, ולא רק כהכרח של בג"ץ – איזה הבדל נשאר בינם לבין גדולי שונאי התורה משמאל?"