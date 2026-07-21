מעמד כואב התרחש בימים האחרונים בישיבת 'באר התלמוד' בירושלים, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה, קיים כמנהגו מדי שנה את סדר תיקון חצות קודם תפילת מנחה. המעמד, שנערך כפי המסורת הקדומה בישיבת 'פורת יוסף' שנוסדה על ידי גדולי וחכמי הדור, הותיר השנה רושם עז במיוחד על כלל בני הישיבה.

במהלך אמירת הקינות והמזמורים ישב ראש הישיבה על הארץ וקרא את נוסח התיקון בבכייה עמוקה, כשהוא ממרר בבכי על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה. אולם השנה ניכרה התרגשות מיוחדת שלא נראתה בשנים קודמות.

"השכינה שרויה בצער גדול"

במהלך אמירת התיקון פרץ ראש הישיבה בבכי ממושך שלא פסק במשך דקות ארוכות. כאשר נשאל לאחר מכן מה גרם לעוצמת ההתרגשות, השיב בכאב כי ליבו שבור על כבוד התורה המושפל ועל הדרך שבה מדברים על בני התורה ומתנהגים אליהם בימים אלו ממש.

"השכינה שרויה בצער גדול", אמר ראש הישיבה, ותוך כדי דבריו שב ופרץ בבכי. דבריו אלו, שנאמרו בעיצומם של ימי בין המצרים, הדהדו בלבבות בני הישיבה והמשתתפים במעמד.

בני הישיבה מציינים כי למרות גילו המופלג של ראש הישיבה, והקושי הגדול לשבת על הארץ בעקבות הפציעה הקשה ממנה ניצל בנס לפני מספר שנים, הוא מתעקש לקיים את המנהג בשלמותו. ראש הישיבה מסרב שיסייעו לו, ואינו מסכים שיביאו עבורו כרית או ריפוד, אלא יושב על הארץ כאבל על ציון וירושלים.