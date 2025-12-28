במעמד רב רושם בבית שמש, בהשתתפות ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, התכנסו הורים ותלמידים לכינוס יסוד ישיבה לצעירים ברמה ב' בבית שמש | הישיבה צפויה להיפתח כבר בראש חודש אלול הקרוב | במהלך הימים התקבלו נחשוני התלמידים לברכה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש (עולם הישיבות)
בוגרי ישיבה לצעירים 'יקירי ירושלים' התכנסו יחדיו לכינוס ייחודי | הכינוס נערך לחמשת המחזורים האחרונים הנתונים תחת ניסיונות הגיוס וע"כ התקבצו ובאו כאחד לשמוע דבר ה' מגדולי ישראל שנשאו בפניהם נאומים חוצבי להבות | צפו בתיעוד (ישיבות)