בבלי

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בְּנֵי צִיּוֹן הַיְקָרִים אֵיכָה נֶחְשְׁבוּ לְנִבְלֵי חֶרֶשׂ

הנחשונים של רמה ב'

עוצו עצה ותופר
בבלי
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