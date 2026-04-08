בעירה עזה פרצה אמש בספריית הישיבה ההיסטורית בירושלים • לוחמי האש פעלו במרוץ נגד הזמן למניעת התפשטות האש לקומות העליונות • למרות הנזק הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים | חוקרי דליקות בוחנים את הנסיבות (חרדים)
מיוחד:הרגע המרטיט שבו השתנו חייו של איש היראה הגה"צ רבי משה חיים אריה זצ"ל, משגיח ישיבת 'פורת יוסף -גאולה', נחשף לראשונה במלואו אחרי הסתלקותו | "הוא עשה לי את הטובה הגדולה ביותר שיש, הוא הציל אותי!" | הילדשגדל באווירה של קדושה בבית בפרס ועלה ארצה לבדו | ההצעה שלא יכל לסרב לה ממרן הגאון חכם יהודה צדקה זי"ע | עמל התורה עם החברותא הגה"ק חכם ששון מזרחי זי"ע בבית הכנסת בשכונת בית ישראל | הדורות הרבים שחינך בישיבה ובמוסדות החינוךשהקים | הדבקות, השקידה, האמונהוהעמידה בפרץ | וגם: שני המופתים הפלאיים שאירעו בליל פטירתו | מסע מרגש בעקבות דרכיו בקודש ודמותו הטמירהשל המשגיח זצ"ל | הכתבה המלאה מתוך עיתון 'הדרך' (חרדים)
דמות הוד קדומים נגדעה השבוע מנופה של עיר הקודש ירושלים, הצדיק ה'משגיח' של פורת יוסף ומייסד 'אורה ושמחה', שהציל נפשות בתפילה וקבלה, איש השלום שהפך משפט אחד למצפן דרך של אלפים, מעשיו היו לשם שמים, ריפא בברכות, קיבל חילונים לישיבה - והכול בצנעה שגדולתו נחשפה לבניו וצאצאיו רק בימי השבעה | מי הוא אותו האיש שהצליח לברוח מהכבוד כל ימיו ולחמוק מאור הזרקורים ומהמזרח של עולם הרבנים? | מסע של אור בעקבות חכם רבי משה חיים אריה זצ"ל (דיין האמת)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל מראשי ישיבת פורת יוסף שחל בתאריך כ"ד תשרי - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו מלאת תורה וענווה – על דרכו הייחודית בעבודת ה' וגם על מתפלל שהחציף פנים נגדו | "כִּייְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו" (יהדות ואקטואליה)
ראש ישיבת פורת יוסף, הגיע אמש לישיבת אוהל תורה ברמת שלמה ונשא שיחת חיזוק לקראת יום הכיפורים. הרב שיבח את תלמידי הישיבה על השקידה בלימוד וערך ברכת הלבנה ברוב עם, כמנהגו מדי שנה, בסיום הערב ליוו התלמידים את הרב בשירה וריקודים לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
לרגל יוםההילולא של מרן חכם שלום כהן זצ"ל, שחל בתאריך כ"ה באב - בבלי עםשורות קצרות על דמותו של מנהיג שהרבה תורה ויראה בישראל | על עמידה בגאון עליסודות הדת והרמת קרנם של בני התורה |"שלום עבדו" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום
פטירתו של הגאון רבי עמרם אזולאי זצ"ל, שחל בתאריך כ"ו סיון – שורות קצרות על דמותו של חסידא ופרישא שלא פסק פיו מלימוד תורה | על
ענוותנות שמעטרת את בעליה ולב טהור מלא באהבת הבריות | "פי צדיק יהגה חכמה" (יהדות ואקטואליה)
אבלים וחפויי ראש ליוו היום אלפים מישראל את הגה"צ רבי שלמה בן שמעון זצ"ל, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'נווה ציון' | במסע ההלוויה שיצאה מביהמ"ד 'נווה יצחק' ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק, הספידוהו גדולי הדור, כשהם מבכים מרה על שריפת בית ה' | צפו בתיעוד ענק ממסע ההלוויה בבני ברק, מעדשת מצלמתו של שוקי לרר (חרדים)