אנו נמצאים לקראת
יום שישי ושבת חזון,
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על הרחיצה
ותספורת בערב שבת,
החלפת המצעים וטעימה
מן התבשילים ועוד הלכות נחוצות
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מקבץ הלכות "חמישי"
מבית מדרשו של
הפוסק רבי עמרם פריד זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
מסיפורם של קמצא ובר קמצא אנו למדים כי מחמאות, הערכה ויחס אנושי חם - אלו לא מותרות רגשיות אלא צורך פסיכולוגי עמוק | מה קורה למוח כשאנחנו מקבלים מילה טובה, ואיך זה משפיע על הבריאות הנפשית שלנו? (פסיכולוגיה)
ימי
בין המצרים אפופים אבל על חורבן בית מקדשנו, מנהגים רבים נתקנו להם לישראל לזכור
ולהעלות את החורבן על ליבם |
הלכה פסוקה היא "שהרואה
את מקום המקדש חייב בקריעה" – מדוע נתקנה
הקריעה, והאם יש מקום להקל אחרי מלחמת ששת
הימים?
(יהדות ואקטואליה)
ימי
בין המצרים מלאים במנהגים והלכות לזכור
ולהזכיר את חורבן בית מקדשנו |
האם מנהג שבירת הכוס
תחת החופה הוא זכר לחורבן או שמא במקום
גילה שם תהא רעדה?
| ודבריו המחודשים של
הריקאנטי על חלק שאנו נותנים לסטרא אחרא
(יהדות
ואקטואליה)
נמצאים
אנו בימי בין המצרים בהם נהגו ישראל לאסור
שמיעת שירים בכלי שיר | האם הגמרא אוסרת כלי שיר כל ימות השנה,
וא"כ
מדוע אנו נוהגים כיום להקל? |
על "הפויקער"
המתופף הירושלמי, האם
מדובר בחיסכון בהוצאות לחתונה,
או תרופה למניעת מגפות
עתיקות?
(יהדות ואקטואליה)
נמצאים
אנו בימי בין המצרים,
ימי
אבל על חורבן בית המקדש שמביאים עמהם עושר
הלכות ומנהגים |
מדוע
אין מברכים שהחיינו, מה המקור להלכה זו
וכיצד נתפשט המנהג?
| מדוע
מברכים שהחיינו על מצווה עוברת, ומה יעשה
נער בר מצווה טרם יניח תפילין לראשונה?
(יהדות
ואקטואליה)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'בבלי', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • ים או בריכה: מותר או אסור, והאם מי שהלך לפני י"ז בתמוז יכול להקל יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימי
בין המצרים עם ישראל מבכה על עברו ועל
בניין בית המקדש שחרב |
מנהגים רבים שנועדו
להזכיר את חורבן הבית מלווים את יום החתונה
| מדוע
מניחים לחתן אפר בראשו,
ודבריו החריפים של
היעב"ץ
על המזלזלים במנהג הקודם (יהדות
ואקטואליה)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'בבלי', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • ברכת שהחיינו: מתי אפשר לאכול פרי חדש או לחדש בגד? כל הפרטים הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)