דודי קאליש ויענקי אויש במחווה מרגשת: הניגון המודז'יצאי שכבש את ירושלים

בדיוק בזמן, כשאנו עומדים בפתחם של ימי בין המצרים - ימים המוקדשים לגעגועים עמוקים לגאולה ולבניינה של ירושלים - משחררים בעל המנגן דודי קאליש והזמר יענקי אויש הפתעה מוזיקלית מיוחדת במינה. השניים מגישים ביצוע חדש, נוסטלגי ומלא נשמה לניגון המודז'יצאי הנצחי והמרגש "וקרב פזורינו".

מאירוע יוקרתי – אל המסך שלכם הסיפור מאחורי הקליפ מרתק לא פחות מהשיר עצמו: הביצוע נולד במהלך אירוע מיוחד של משרד התיווך "פוזלס" שנערך בירושלים. ברגע של השראה, החלו קאליש ואויש בביצוע ספונטני שסחף את הקהל והותיר את הנוכחים נפעמים מהחיבור המיוחד שנוצר על הבמה. בשל התגובות החמות והאנרגיות שאי אפשר היה להתעלם מהן, הוחלט להפוך את אותו רגע מרומם לקליפ רשמי ומושקע.

עיבוד ששומר על הקדושה, עם טאץ' עכשווי דודי קאליש, שלא רק מבצע אלא גם חתום על העיבוד המוזיקלי והמקהלות, הצליח לשמר את הניחוח האותנטי של חצר מודז'יץ, תוך שהוא מוסיף לו הגשה דינמית ועכשווית שמתאימה לאוזן של ימינו. התוצאה היא יצירה שמשלבת קדושה עתיקה עם הגשה חמה ומרגשת, שגורמת לכל מאזין לרצות להצטרף לשירה.

על ההפקה המקצועית עמלו שמות בולטים בתעשייה: הפקת האירוע הופקדה בידיו של יואלי מרגלית, בעוד שעל הפקת הווידאו והצילום אחראי נתי אלבר, שהצליח לתפוס בעדשת המצלמה את החיבור הכנה והעמוק בין השניים.

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הפסקול המושלם לימים אלו "וקרב פזורינו" בביצועם של קאליש ואויש הוא הרבה יותר משיר – הוא תפילה מוזיקלית. בין אם אתם מחפשים להתחבר לאווירת הימים הקרובים, או פשוט רוצים ליהנות מביצוע איכותי של שניים מהקולות הבולטים במוזיקה היהודית, הקליפ הזה הוא תחנת חובה עבורכם.