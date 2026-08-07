אירוע חריג אירע היום (יום רביעי) בירושלים, כאשר קטן נלכד בתוך אביזר מתכתי של מיקסר ביתי ונזקק לסיוע דחוף. אצבעותיו של הילד נתקעו בעומק המקצף הקשיח של המכשיר, והוא לא הצליח להשתחרר בעצמו. בני המשפחה פנו מיד לשירותי החירום.

לוחמי האש מתחנת מרחב האומה הוזעקו למקום לאחר שמוקד 102 קיבל את הדיווח. כשהגיעו לזירה, נתקלו הכבאים במצב מסובך: ידו של הקטן הייתה שזורה בין חוטי המתכת הקשיחים של המקצף, והוא לא יכול היה לזוז כלל.

פעולת החילוץ נערכה בזהירות מרבית

הכבאים ניגשו לילד המבוהל והרגיעו אותו בסבלנות רבה. לאחר מכן החלו בפעולת חילוץ מדוקדקת, תוך שימוש בכלים מיוחדים. באמצעות מכשיר חיתוך זעיר מסוג "דרמל", חתכו הלוחמים את חוטי המתכת בזהירות רבה, אחד לאחר השני, עד שהצליחו לשחרר את ידו של הילד בשלמות.

רשף גורדון אסולין, מפקד האירוע, סיפר על הדרמה: "מדובר בחילוץ עדין ומורכב שדרש דיוק רב ורגישות גבוהה כדי למנוע פגיעה בידו של הילד במהלך החיתוך. לוחמי האש פעלו במקצועיות, בקור רוח ובזהירות רבה תוך שימוש בכלים ייעודיים, הרגיעו את הילד לאורך כל הפעולה וחילצו אותו בשלום".

בחסדי שמים, האירוע הסתיים ללא נפגעים, והילד שוחרר ללא כל פגיעה גופנית.