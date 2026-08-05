שמחה גדולה נחגגה בשבוע שעבר בבני ברק עם עליית הבה"ח דוד סגל לתורה לרגל בר המצוה. החתן הוא בנו של הרה"ג רבי יוסף הלוי סגל, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', ונכדו של הגאון רבי אברהם יעקב זילברשטיין. הסבא רבא, מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת אלחנן, כיבד את השמחה בנוכחותו.

הגר"י זילברשטיין שליט"א ישב בקשב רב והאזין במשך דקות ארוכות לדרשת התורה של הנין. הבר מצוה עסק בשאלה הלכתית מעניינת: האם הקונה תפילין חדשות צריך לברך עליהן ברכת שהחיינו. בסיום דבריו ציטט הנער את פסק הלכתו של סבו רבו, הגר"י זילברשטיין שליט"א, לפיו המנהג הוא שלא לברך על התפילין, ולכן יש ליטול פרי חדש ולברך עליו שהחיינו בכוונה לפטור גם את התפילין החדשות.

לאחר הדרשה נשא הגר"י זילברשטיין דברי חיזוק מיוחדים שנגעו ללב הנוכחים. להלן תמלול מלא מדבריו:

"עם ישראל לא יודע בדיוק מה יהיה עוד יום, לא יודעים. ראשי המנהיגים שלנו בעצמם לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו כן יודעים. מה אנחנו יודעים? שילדים כאלה שצומחים פה, הם ישמרו עלינו מכל משמר. זה היסוד שלנו, כזה ילד חמוד שעומד ואומר דברי תורה חביבים. אשריכם ואשרי חלקכם".

הרב זילברשטיין שליט"א המשיך והעלה סיפור מופלא שהתרחש בעבר:

"מה שאני רוצה לספר הוא מעשה שהיה, סיפור מלא הוד: כידוע, מבני ברק יוצאים ונוסעים בערבי חג הרבה אנשים, שנוסעים לירושלים ליום טוב כל אחד לאדמו"ר ולרב שלו. אז עמדו בתחנה ציבור גדול מאד, ובאו ועברו אוטובוסים, אוטובוס אחד ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס ועוד אוטובוס, אבל כבר בתחילת המסלול כולם התמלאו ולא עצרו בתחנה האחרונה, ועמדו שם המון אנשים בתחנה האחרונה בזעם רב. כעסו גם שחלק מהאוטובוסים יצאו מאוחר, וגם לא עצרו".

הגר"י זילברשטיין תיאר את המצב המתוח: "הם אמרו שאם יעבור פה עכשיו אוטובוס, הם יפוצצו לו את השמשות. אבל מה היה? הגיע נהג חכם ונבון אחד, שעשה דבר חכמה שאין כמוהו. היה כתוב על האוטובוס שהוא בכלל אמור לנסוע מבני ברק לטבריה, הנהג עצר וירד מהאוטובוס, ואמר להם: 'אני רואה פה בלאגן גדול, מה קרה פה?'..."

"אז אמרו לו שכל האוטובוסים שבאים, אף אחד לא מעלה, ויש פה כעס גדול. אז הנהג אמר להם: 'אני אטלפן בטלפון ואשאל את הממונה עליי, תראו, יש פה חסד מאוד גדול לכל בני ברק, אין פה מספיק אוטובוסים', וביקש רשות להחליף את המסלול לקו בני ברק ירושלים".

הרב זילברשטיין המשיך בהתפעלות: "ואכן כך עשה, הוא לקח והחליף מיד את היעד, ובמקום טבריה היה כתוב שנוסע מבני ברק לירושלים, זה לא יאומן כי יסופר, הוא היה בני ברקי, רק עם המון שכל. הציבור בירך אותו, ואמר לו: 'אתה הצלת אותנו. חכם אתה, תבורך מהשמים'. אף אחד לא קילל אותו, אבל כולם בירכו אותו בברכה נוראה, ותיארו לו כמה זמן חיכו לו".

מהסיפור הוציא הגר"י זילברשטיין לקח חשוב: "מה אני ראיתי מכאן? ראיתי מכאן דבר נורא ממש. אם רוצים להיות יהודי, צריכים גם להיות יהודי עם שכל! האדם הזה, עם שכל, הוא ידע שאם יבוא לכאן מראש כקו לירושלים, את העצמות ישברו לו מרוב זעם וכעס. אז מה הוא עשה? החליף את השמות והמספר של הקו. לא יאומן כי יסופר, איפה טבריה ואיפה זה, היה בני ברקי, אבל היה לו שכל. עם השכל הזה הוא הציל את כולם ממחלוקת ולשון הרע וכל מידה רעה, ובמקום קללות נשמעו רק ברכות, ברכות עד בלי די, וכל אחד רצה לנשק אותו".

הגר"י זילברשטיין הסביר: "זה נקרא עובד השם אמיתי. עובד השם אמיתי זה נקרא אדם שרואה כעס, כעס על הציבור, כעס על אנשים, ועם השכל שלו הוא הופך את זה לברכה ממש. אדם כזה - שכרו הרבה מאוד".

בסיום דבריו הדגיש הרב זילברשטיין שליט"א: "צריכים לדעת, המצווה הכי גדולה היום זה לקדש שם שמים. התנהגות הולמת, התנהגות יפה. ההתנהגות הזאת, אצילות, עדינות נפש, כמו שהמשפחה שלנו יודעת איך שזה. כמו שכולם יודעים, הרב אלישיב, והסבים מכל הצדדים".

"הקב"ה יעזור, וזה הקטן גדול יהיה, והקב"ה יעזור לנו לכל עם ישראל, שנזכה להיות עם שכל, לדעת איך להתנהג ולעשות רצון הבורא, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו כל טוב סלה, ונאמר אמן".