אמש (ראשון) התקיים ביקור נדיר במעון כבוד קדושת אדמו"ר מבעלזא שליט"א בירושלים: ראש ישיבת סלבודקה, מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א, הגיע לשם לפגישה אישית. זו הפעם הראשונה שהשניים נפגשים במעונו של מי מהם – לא ראש הישיבה ביקר קודם לכן אצל האדמו"ר, ולא האדמו"ר אצל ראש הישיבה.

הפגישה, שהתקיימה באווירה חמה ומכובדת בנוכחות מעגל צר של מקורבים ובהם חבר הכנסת ישראל אייכלר, עוררה הדים רבים בציבור החרדי. בין הנוכחים היה גם הרב אליקים שטארק, יו"ר סיעת 'מחזיקי הדת' ומאנשי החצר המרכזיים בבעלזא, ששימש בעבר כשליח אישי של האדמו"ר אל הגר"ד לנדו שליט"א.

במהלך השיחה העלו שני גדולי התורה זכרונות מתקופת גדולי הדורות הקודמים. כבוד קדושת האדמו"ר שאל את ראש הישיבה אם זכה ללמוד בחברותא עם מרן החזון איש זצוק"ל.

מצדו שיתף ראש הישיבה זכרונות מרגשים מאותן שנים, ותיאר כיצד זכה להיות בסמיכות לקדושת מרן האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע כשביקר בבני ברק לשבת קודש. הגר"ד לנדו שליט"א תיאר בהתרגשות את ההמונים הרבים של חסידים שהגיעו באותם ימים לזכות בראיית פני הצדיק.

השיחה עברה לנושאים כואבים יותר, כאשר שני המנהיגים דנו במצב הקשה בארץ הקודש ובגזירות המאיימות על עולם התורה והישיבות. ראש הישיבה אמר: "לנו לא נותר כי אם אני והאדמו"ר ביחד, ניתן אנחה כבידה מעומק לבבנו לפני בורא כל יצור, למען יחוס ויחמל על עם עני ואביון".

בסיום הביקור נפרדו השניים בברכות הדדיות.