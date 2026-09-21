במהלך יום הכיפורים התרחשו מספר אירועי פציעה של ילדים בערים החרדיות, שהסתיימו בפינוי לבתי החולים. צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לטפל בפצועים בדרגות חומרה שונות.

פעוט נפצע קשה בביתר עילית

האירוע החמור ביותר התרחש בצהרי החג בביתר עילית, כאשר פעוט כבן 4 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה בביתו.

יוסי פריד ושלום טורק, תורני החג מיחידת 'כח הצלה' של איחוד הצלה, דיווחו כי לפי עדות בני המשפחה, הילד נפל מכיסא עליו ישב ונחבל בראשו. "הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו מוגדר קשה", מסרו.

ראש ישיבת סלבודקה צועד לבדו בבני ברק בבלי | 18.09.26

ילדה נפצעה בגן משחקים בבני ברק

בצהרי החג התרחש אירוע נוסף ברחוב אברבנאל בבני ברק, כאשר ילדה בת 4 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפלה מגובה בגן משחקים.

יוני צדוק ועקיבא קאופמן, חובשים ותורני החג של איחוד הצלה שטיפלו באירוע, מסרו: "סיפרו לנו כי הילדה נפלה ממתקן בגובה של כ-4 מטרים בגינת משחקים ונחבלה בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ופינינו אותה במהירות באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

ילדה נחבלה מקרוסלה בבית שמש

בליל החג הוזעקו כוחות איחוד הצלה לרחוב רב זביד בבית שמש, בעקבות דיווח על ילדה כבת 11 שנחבלה בגן שעשועים.

מוישי הורביץ, חובש ונהג אמבולנס, ומאיר קלמרסקי, תורן החג באיחוד הצלה, דיווחו כי הילדה נחבלה מקרוסלה בגן השעשועים ובעקבות כך נפצעה בראשה ובגפיה. "לאחר הסיוע הרפואי בזירה פינינו אותה באמבולנס של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם כשמצבה מוגדר בינוני", מסרו.