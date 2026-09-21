ירי לעבר בית כנסת בקנדה בליל יום כיפור; שוטר נפצע

אירוע ירי חמור התרחש בליל יום הכיפורים מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו, קנדה. גבר פתח בירי לעבר מבנה בית הכנסת בזמן שהמתפללים נכנסו לתפילה, והחשד הוא שמדובר בפיגוע.

שוטר שנכח במקום במסגרת היערכות מוקדמת לאבטחת תפילת יום הכיפורים נפצע במהלך האירוע. השוטר הפצוע הגיב במהירות, השיב באש לעבר היורה ופצע אותו באורח אנוש, ובכך נטרל את האיום.

חבר קהילה שהיה במקום סיפר לעיתון "טורונטו סאן" כי הירי נמשך "לפחות שתיים-שלוש דקות". לדבריו, עשרות כדורים נורו לעבר המבנה וחדרו דרך החלונות אל תוך חלל בית הכנסת, תוך שהם מסכנים את המתפללים שהיו בפנים.

נשיא בית הכנסת, נורם ודום, תיאר בשיחה עם רשת "קווינטה ניוז" המקומית את רגעי החרדה שחוו המתפללים: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".