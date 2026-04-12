רשויות בקנדה קראו לציבור להתרחק מקיר נטוי מעל כביש מהיר, לאחר שנתלה עליו שלד של פולקסווגן חיפושית אדומה | לפי ההערכות מדובר במסורת של סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת קולומביה הבריטית, הנוהגים להציב שלדי חיפושיות במקומות קשים להגעה (מעניין)
הכאוס בטהרן מוביל לבידוד עולמי: לופטהנזה ואוסטריאן איירליינס משעות את הטיסות בשל המצב• מצטרפות לטורקיש, Emirates ו-FlyDubai שכבר הפסיקו את פעילותן במדינה • קנדה לאזרחיה: "צאו מאיראן מיד" • הערכה: חברות נוספות יודיעו על ביטולים בשעות הקרובות (בעולם)
שישה חברי פרלמנט מקנדה נחסמו בכניסתם לישראל, לאחר שניסו לעבור את הגבול במעבר אלנבי | חברי הפרלמנט נחסמו לאחר שהגיעו במסגרת ארגון אסלאמיסטי המוכר בישראל כארגון טרור, הערכה כי מדובר בתגובה נוספת להכרתה של קנדה במדינה פלסטינית (חדשות)
קרן הינד רג'ב הגישה תלונה למשטרה הלאומית של קנדה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני, בגין 'רצח עם ופשעים נגד האנושות' | מדובר בתלונה השנייה שמוגשת לאחרונה על ידי הקרן כנגד אולמרט (בעולם)
שיא גינס חדש: ארגון הנוער היהודי בקנדה (JYN) חשף בסוף השבוע את המזוזה הגדולה בעולם, העומדת בגובה 146.98 ס"מ | המזוזה, שנוצרה לאחר שלוש שנות עבודה ונתרמה על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, עקפה שיא קודם שהיה שייך למזוזה שהוצגה בישיבה בירושלים (בעולם, יהדות)
אלבניה הפכה היום (שני) למדינה ה־64 שמצטרפת לקואליציה עולמית של קבוצות פרלמנטריות הפועלות לחיזוק התמיכה בישראל ברחבי העולם | במעמד חגיגי שנערך בפרלמנט בטירנה, הוכרז על הקמת פורום חדש שיפעל לקידום דיפלומטיה מבוססת ערכים ולהעמקת הקשרים עם מדינת ישראל (בעולם)
האקרים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ למערכות הכריזה בארבעה נמלי תעופה בארה"ב ובקנדה, והשמיעו מסרי תמיכה בחמאס ומשפטים בוטים נגד ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ | האירועים וגרמו להשבתות זמניות בנמלים ולפתיחת חקירות בעניין | עד כה, אף ארגון לא נטל אחריות למתקפות (תעופה, בעולם)
בית משפט פסק לראשונה כי הכחשת שואה מהווה עבירה פלילית בקנדה | הנאשם, בן 51 מאונטריו, פרסם עשרות פוסטים וסרטונים ברשתות החברתיות שבהם קרא ל"ציד יהודים עולמי" | "פסיקה שמבהירה – שנאה כזו אינה נגמרת ביהודים, היא מאיימת על הדמוקרטיה כולה" (בעולם)
ענקית הקפה משיקה מהלך אסטרטגי נרחב לייצוב עסקיה, הכולל סגירת סניפים לא רווחיים בצפון אמריקה, פיטורי 900 עובדים והוצאות חד-פעמיות גבוהות, על רקע ירידה מתמשכת במכירות וביצועים כספיים, מתוך שאיפה להחזיר ללקוחות את חווית ה"קפה-בבית" המסורתית.
ראש ממשלת קנדה ולאחר מכן אוסטרליה ובריטניה הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית ותקפו את ישראל | במועצת יש"ע הגיבו כי מתכנסים לדיון חירום - ברקע העדר תגובת ישראל | נתניהו בישיבת הממשלה: "הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו" (מדיני)
פייר פוליאבר, האיש שהיה אמור להיבחר לראשות ממשלת קנדה והתרסק בבחירתו של מארק קרני, חוזר לפרלמנט באופן מפתיע | המושל השמרני הנוכחי התפטר כדי לאפשר לפוליאבר להתמודד על מקומו ובכך לחזור לבית המחוקקים כדי לאתגר את ראש הממשלה מהשמאל (בעולם)