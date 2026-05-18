בבלי
שוד טעים במיוחד

השוטרים היו בהלם: החשוד "נמוך הקומה" נתפס עם האוכל בפה

שועל אדום נתפס גונב נקניקיות מברביקיו בקנדה

החשוד השעיר עם הראיות בפה (צילום: rcmpalbertagrc)

שוטרים במחוז אלברטה שבקנדה הוזעקו לטפל בדיווח חריג על "גניבה של מוצרי ברביקיו", אך כשהגיעו למקום נדהמו לגלות כי החשוד הוא שועל אדום שנמלט עם פה מלא בנקניקיות.

לפי הודעת המשטרה, השוטרים הוזעקו בעקבות דיווח על חשוד "בעל שיער אדום, נמוך קומה ולבוש במעיל עבה". לאחר חיפוש קצר הצליחו השוטרים לאתר את "החשוד" כשהוא מנסה להסתיר את הראיות בקרבת מקום.

בהודעת המשטרה נכתב: "לאחר חקירה קצרה, החשוד אותר כשהוא מנסה להסתיר את הראיות בסמוך". לצד ההודעה פורסמה תמונה של השועל כשהוא מחזיק בפיו כמה נקניקיות שגנב.

לסיום התבדחו השוטרים וכתבו: "החשוד שוחרר ללא תנאים – ועם בטן מלאה".

