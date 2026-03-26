במסגרת מרדף אחר חשוד במכירת סמים בוצעה עסקה מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה | במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת | תוך זמן קצר בוצע המעצר (בארץ)
מחדל אבטחה בלתי נתפס התרחש בשדה התעופה בן גוריון בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום - כל זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו | החשוד עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה (משטרה)
סוכן עזתי שהופעל על ידי שירות הביטחון הכללי ברצועת עזה, נתפס במהלך המלחמה בחשד שהונה את כוחות הביטחון | הסוכן טען לפני השבעה לאוקטובר כי חמאס לא מעוניין לצאת למתקפה על ישראל, כאשר תפקידו היה להרדים את ישראל | הסוכן הכפול הודה בחקירתו: ״הייתי סוכן כפול, שיקרתי לשב״כ״ (צבא)