תיעוד דרמטי: השוטרים חסמו את הרכב החשוד ומנעו ממנו להימלט 

במהלך פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת באר שבע, בשיתוף לוחמי יחידת סה״ר, פעלו הכוחות כנגד חשוד המעורב בעבירות סחר בסמים.
במסגרת הפעילות בוצעה עסקת סמים מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה, אשר יצר קשר עם החשוד והוביל להתקדמות העסקה.
במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת.
החשוד יצא אתמול בנסיעה מהיישוב תל שבע לכיוון העיר אופקים ברכב פרטי, ותוך זמן קצר בוצע מעצרו תוך חסימת ציר תנועה ומניעת אפשרות להימלטות.
החשוד, תושב היישוב תל שבע בשנות ה-20 לחייו, נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת באר שבע. היום הוא הובא לדיון בבית משפט השלום, ובסיומו הורה בית המשפט על הארכת מעצרו.
