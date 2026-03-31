במסגרת מרדף אחר חשוד במכירת סמים בוצעה עסקה מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה | במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת | תוך זמן קצר בוצע המעצר (בארץ)
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הגיע הלילה למתקן המעצר בברוקלין, ניו יורק, מחר הוא צפוי לעמוד לראשונה מול שופט אמריקני לאחר כתב האישום שהוגש נגדו | אם יורשע בכל סעיפי האישום, צפוי מדורו לעונש מאסר ממושך שיכול להגיע גם למאסר עולם | זה המסע שעבר הרודן מונצואלה עד שהגיע לניו יורק (בעולם)
בעוד המתיחות הצבאית בין ארה"ב לוונצואלה הרקיעה שחקים בקריביים, נחשף סיפור ריגול עוצר נשימה: סוכן פדרלי אמריקאי ניסה לגייס את טייסו האישי של ניקולאס מדורו כדי שיחטוף אותו ויסגיר אותו לידי ארה"ב (חדשות בעולם)
דיווח דרמטי שמתפרסם הלילה ב'רויטרס' מעלה כי הממשל האמריקני החתים עובדי פנטגון על טופסי סודיות בכל הנוגע לוונצואלה, מה שלפי מומחים מחזק את ההערכה שארה"ב מתכננת מבצע צבאי במדינה הלטינית | המהלך מגיע לאחר שמשרד המלחמה הורה על שליחת נושאת מטוסים למקום והצבתם של אלפי חיילים (בעולם)
מספר ערים בצרפת החליטו על הטלת עוצר לילי לילדים, לאור מקרי אלימות קשים הנוגעים למכירת סמים | צרפת נואשת למול אלימות השכונות ומקרי הרציחות המתרחשים כמעט מדי יום על רקע מכירת חומרים אסורים, בעיקר על ידי בני מיעוטים מוסלמים (חדשות)
מנהיג כנופיית "לוס צ'ונרוס" האקוודורית, אדולפו "פיטו" מסיאס, הוסגר לארה"ב ויואשם בהברחת חומרים אסורים ונשק, הוא נעצר מחדש ביוני לאחר שנמלט מכלא שמור | מסיאס חשוד גם שהורה לרצוח את מועמד הנשיאות פרננדו ויאוויסנסיו ב־2023, הסגרתו התאפשרה בעקבות רפורמה שמוביל נשיא אקוודור במאבקו בפשיעה (בעולם)
הנשיא האמריקני סיפק ביממה האחרונה מספר הצהרות מעניינות ביחס למהלכים בינלאומיים מצד ארה"ב |בהודעה מטעמו נמסר כי החל מתחילת החודש הבא יוטל מכס בשיעור של 35 אחוזים על קנדה בגלל כשלונה בטיפול במשבר ההברחות | במקביל אמר בראיון כי הוא אינו מרוצה מהתנהלות רוסיה ובכוונתו למסור על כך הצהרה חשובה בתחילת השבוע הבא (בעולם)
בין ירי טילים להפסקת אש, דבר אחד החות’ים לא מפסיקים לרגע | צמח הגת הפך מזמן למוצר הלאומי בתימן, תמונות של חות’ים מקפצים על ספינות עם כפכפים ולחיים תפוחות מסמנים יותר את הכלכלה האנורקסית של תימן | הצמח השתיין שמיבש את הארץ הצחיחה ומאיים להרוס את הכלכלה | "הירוק הירוק הזה"