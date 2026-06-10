אירוע חמור: עובד שב"ס נתפס כשהוא נהג ברכב בפסילה משנת 2009

עובד שירות נעצר אתמול (שלישי) בחולון בחשד שנהג ברכב בזמן פסילה ממושכת, ללא טסט תקף וללא ביטוח חובה, תוך הפרה בוטה של תנאי ריצוי עבודות השירות שהוטלו עליו. כך מעדכנים לפני זמן קצר בשירות בתי הסוהר.

המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של בלשי יחידת 'ברקאי' בשירות בתי הסוהר והיחידה המרכזית של אגף התנועה במשטרת ישראל (ימ"ר את"ן).

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, הפעילות יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כך שהעובד ממשיך לנהוג ברכב למרות שלילת רישיונו עוד משנת 2009. במקביל, התברר כי הוא נוהג ללא טסט תקף משנת 2011 וללא ביטוח חובה כנדרש בחוק.

בעקבות קבלת המידע, ביצעו חוקרי יחידת 'ברקאי' פעולות טכנולוגיות ומודיעיניות מתקדמות, שבמהלכן זוהה החשוד כשהוא נוהג ברכבו בניגוד גמור להוראות החוק ולתנאי עבודות השירות. עם אימות הממצאים, יצאו הכוחות המשולבים לפעילות מבצעית בשטח, שהסתיימה במעצרו של העובד.

יחידת 'ברקאי', האמונה על הפיקוח והאכיפה במערך עבודות השירות בשב"ס, פועלת באופן שוטף לאיתור הפרות של תנאי ההעסקה והוראות החוק מצד עובדי שירות. הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם כלל גורמי האכיפה הרלוונטיים, ובמקרה זה - עם משטרת ישראל.

המעצר מצטרף לשורה של מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם נהגים פסולים נתפסו כשהם ממשיכים לנהוג בניגוד להחלטות בית המשפט. רק לפני מספר חודשים נעצר נהג בבית שמש שנתפס נוהג בפעם הרביעית ללא רישיון תקף, ובמקרה נוסף נתפס תושב חיפה נוהג ברכב אאודי תחת פסילה של בית משפט.

מדוברות שירות בתי הסוהר הודיעו כי הארגון ימשיך לפעול בנחישות לאיתור חריגות והפרות במערך עבודות השירות, תוך אכיפה אפקטיבית, שמירה על שלטון החוק וחיזוק המשילות הכליאתית. החשוד הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.