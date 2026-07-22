החשוד הנוסף: חרדי נעצר בחשד להצתת בית הקפה שפתוח בשבת

היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן במחוז תל אביב עצרה היום (רביעי) חשוד נוסף בגין חשד למעורבות בהצתות בית קפה ברמת גן. מדובר בצעיר בן 19, תושב ביתר עילית, שיובא מחר לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו.

המעצר מגיע יום לאחר שנעצר חשוד ראשון, בן 23, גם הוא תושב ביתר עילית, שמעצרו הוארך עד לתאריך 26.7.26. שני המעצרים מהווים פריצת דרך משמעותית בחקירה המורכבת שניהלה המשטרה בחודשים האחרונים.

על פי הנתונים שמסרה דוברות המשטרה, במהלך החודשים האחרונים אירעו שלוש הצתות של בית הקפה "בנדיטה" ברחוב עוזיאל ברמת גן. כתוצאה מההצתות נגרם נזק רב לרכוש, אך למרבה המזל לא היו נפגעים.

חקירת האירועים החמורים הוטלה על יחידת לוחמה בפשיעה של מרחב דן. במהלך חקירה סמויה מורכבת ומסועפת הצליחו החוקרים להגיע לזהותם של החשודים בהצתה ולבצע את המעצרים.

המשטרה ממשיכה בחקירה המעמיקה של האירועים ברמת גן, ובודקת את מלוא הממצאים שנאספו במהלך החקירה הסמויה.