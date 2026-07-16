יממה בלבד לאחר חשיפת אירוע התקיפה האנטישמי הקשה ברחובות רמת גן, שיגר הבוקר (חמישי) ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, מכתב התנצלות אישי רשמי ומנחת פיוס מיוחדת לביתו של האברך החרדי שהותקף באכזריות בעיר.

הצעד החריג של ראש העיר מגיע בעקבות גל של גינויים וסערה ציבורית רחבה בקרב הציבור החרדי והדתי, לאחר שדבר התקיפה הקשה נחשף אמש ברדיו "קול ברמה". האירוע עורר זעזוע עמוק בציבור החרדי, במיוחד לאור העובדה שהתרחש לאור יום ברחוב מרכזי ובנוכחות עשרות עוברי אורח שלא התערבו.

"בניגוד מוחלט לערכי היסוד של העיר"

במכתב הרשמי, שנכתב על נייר המכתבים של לשכת ראש העיר, פונה שאמה הכהן ישירות לאברך המותקף ומביע זעזוע עמוק מהמקרה.

"דוד היקר," כותב ראש העיר, "הזדעזעתי עמוקות לשמוע על גילויי האלימות הקשה והאיומים שנשמעו כלפיך ברחובות עירנו. אירוע מסוג זה עומד בניגוד מוחלט לערכי היסוד של העיר רמת גן... אין ולא יהיה כל מקום לגילויי שנאה או אפליה במרחב הציבורי של העיר".

שאמה הכהן התייחס במכתבו גם למתיחות המגזרית הפוטנציאלית והדגיש: "העובדה כי מדובר בהיותך תושב העיר השכנה בני ברק, המבקר בעירינו, הופכת את האירוע לכואב ומקומם עוד יותר. מערכת היחסים והשכנות הטובה בין הערים חשובה לנו, ולא נאפשר להתנהגות פסולה מעין זו לפגוע בה". בסיום דבריו איחל לאברך בריאות והביע תקווה כי המשטרה תשים את ידה על התוקף בהקדם.

האימה ברחוב הרצל: הוכה בבקבוק ואוים ברצח

האירוע החמור עצמו התרחש בשעות אחר הצהריים ברחוב הרצל המרכזי וההומה ברמת גן. האברך, תושב בני ברק, המתין בתחנה לאוטובוס בדרכו חזרה לביתו, וכדי שלא להפריע לציבור הנוסעים בעת ששוחח בטלפון עם גיסו, זז מעט הצידה.

לפתע, ניגש אליו רוכב אופניים שאחז בידו בקבוק בירה והחל לצעוק לעברו קריאות שנאה קשות: "חרדי, מה אתה עושה ברחוב הזה? לך לבני ברק".

האברך ניסה לחמוק מהמקום בשקט כדי למנוע פרובוקציה, אך רוכב האופניים ירד מהם, חסם את דרכו והחל להכות אותו באכזריות באמצעות בקבוק הבירה בפניו ובבטנו. לא פחות חמור מכך, התוקף ניסה לשבור את בקבוק הזכוכית על מנת לדקור אותו, תוך שהוא מאיים עליו ברוע: "אם אני רואה אותך פה עוד חמש דקות, אני חוזר ורוצח אותך".

האברך הצליח לשלוף את מכשירו הנייד ולתעד את פניו של התוקף שניות לפני שזה נמלט מן המקום.

"הרגע הכי קשה ומכאיב בתוך כל האירוע היה לשמוע את צעקות האנטישמיות האלה. 'חרדי, אל תדרוך ברחוב הזה, לכו לבני ברק'. הכאב הפיזי יחלוף, אבל המחשבה שמגרשים אותך בגלל איך שאתה נראה היא בלתי נסבלת"

המחדל הכפול: שתיקת ההמון ואוזלת היד המשטרתית

מלבד עצם התקיפה הברוטאלית, התיקון והטיפול בפרשה חושפים שני כשלים חמורים ומקוממים במיוחד:

שתיקת ההמון: התקיפה התרחשה לאור יום, ברחוב ראשי ובסמוך לתחנת אוטובוס שבה נכחו עשרות עוברי אורח באותה שעה. למרות זעקותיו של האברך והאלימות הקשה שהופעלה כלפיו, איש מהנוכחים לא ניסה להתערב, לבלום את התוקף או להושיט עזרה.

מכשול "הטלפון הכשר" במשטרה: כאשר הגיע האברך המבוהל לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה ולמסור את תמונת החשוד שתיעד, נתקל בקשיים בירוקרטיים אטומים. חוקר המשטרה סירב לקבל את התמונה ישירות מהמכשיר שלו, והתעקש כי ההעברה תתבצע אך ורק באמצעות קישור אינטרנטי ייעודי (לינק) שנשלח אליו – דרישה שהערימה קושי עצום על האברך המחזיק בטלפון כשר המאושר על ידי ועדת הרבנים.

כעת, אולי בעקבות מכתב של ראש העיר והסערה הציבורית המתעצמת, מצפים בקהילה החרדית כי משטרת ישראל תפעל בנחישות ותשתמש במצלמות האבטחה הרבות הפרוסות ברחוב הרצל ברמת גן כדי לעצור לאלתר את התוקף ולהעמידו לדין בגין תקיפה חבלנית על רקע גזעני.