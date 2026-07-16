בניגוד לציפיות של גורמים שונים, חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה החרימו אמש (רביעי) באופן גורף את ההצבעה על הצעת החוק של ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), המאפשרת פתיחת מסלולי לימוד אקדמיים בהפרדה מגדרית גם לתארים מתקדמים. החרמת ההצבעה נעשתה בהוראתם הישירה והחד-משמעית של גדולי ישראל, המביעים התנגדות עקרונית ועקבית לעצם הכניסה וההשתלבות של הציבור החרדי באקדמיה.

הצעת החוק, שעברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים, נועדה לבטל את המצב המשפטי שנוצר בעקבות פסיקת בג"ץ בעבר, אשר אסרה על קיום מסלולים נפרדים לתארים מתקדמים באקדמיה. יוזמי החוק טענו כי מדובר בחסם משמעותי שנפרץ, שכן תארים מתקדמים מהווים תנאי סף לקידום מקצועי ולמשרות בכירות בשירות המדינה.

עם זאת, בנציגות החרדית הבהירו כי אין בכוונתם לתת יד או לגיטימציה לחקיקה שמטרתה להקל על כניסת חרדים לאקדמיה. המהלך משקף נאמנות מוחלטת להוראותיהם של גדולי הדור לאורך השנים, שראו באקדמיזציה איום רוחני חמור על צביון הבית היהודי.

"מעשים לא נכונים": דעת התורה הבלתי מתפשרת

רק לפני מספר שנים, בעת דיון מיוחד שנערך במעונו של מנהיג הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין זצוק"ל, הבהיר ראש הישיבה כי אין כל היתר ללימודים אלו, אף לא לצורכי פרנסה ומשכורת. "זה כסף על ידי מעשים לא נכונים, מעשים גרועים, כסף על ידי מעשים אסורים", אמר ראש הישיבה באותו מעמד.

"עניין האקדמיה, זה דבר שאסרו את זה כבר, הגדולים אסרו את זה", הדגיש הגר"ג אדלשטיין זצוק"ל. "מרן הגראי"ל שטינמן אסר וגם מרן הגרי"ש אלישיב גם כן, אסרו את זה, גדולי הדור אסרו, אז מה השאלה? אין מי שיכול להתיר אחרי שהם אסרו". באותו מעמד הדגיש ראש הישיבה כי עצם רדיפת התארים משבשת את סולם הערכים התורני ומחדירה גאווה פסולה.

עיקרי החוק החדש

התיקון לחוק זכויות הסטודנט מאפשר לקיים מסלולים נפרדים לתואר שני ושלישי, אך קובע כי ההפרדה תתאפשר רק בכיתות הלימוד ולא במרחבים הציבוריים בקמפוסים. כל מוסד אקדמי המעוניין בכך יידרש להגיש בקשה ולקבל אישור ספציפי מהמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). ההשתתפות במסלולים אלו תהיה מרצון, והסטודנטים לא יחויבו ללמוד בהפרדה.

הוויכוח הציבורי: בשורה או "מלכודת דבש"?

המהלך של הסיעה החרדית עורר שיח נוקב ברחוב החרדי ובמערכת הפוליטית. מצד היוזמים ועוד גורמי שוליים ברחוב החרדי נטען כי "מדובר בגישה שאינה מחוברת למציאות". לטענתם, "אלפי חרדים ממילא פונים ללימודי אקדמיה, ועדיף לאפשר להם לעשות זאת במסגרת ששומרת על הפרדה מגדרית".

מנגד, גדולי הרבנים דוחים בחריפות את העמדה הזו. ההנחה היא שהכשרת מסלולים כביכול סטריליים רק מעודדת תלמידים ותלמידות, שנמנעו עד כה מלימודים אקדמיים בשל בעיות ההפרדה, לחצות את הקווים ולהיכנס למערכת שערכיה זרים לחלוטין לעולם התורה. הוויתורים המינוריים של הממסד החילוני נתפסים כרצון לקרוץ לציבור החרדי ולבלוע אותו בתוכו.

דוח המבקר: השקעת עתק – אפס תוצאות

ברקע החוק, נתוני דוח מבקר המדינה שפורסם במאי 2025 מוכיחים כי הניסיונות הממסדיים לשלב חרדים באקדמיה נוחלים כישלון חרוץ, על אף תקציבי העתק. על פי הדוח, מאז שנת 2011 הוקצו למעלה מ-2.1 מיליארד שקלים לשילוב חרדים באקדמיה, מתוכם 212 מיליון שקלים בשנים האחרונות בלבד.

למרות זאת, רק 2% בלבד מפוטנציאל הגברים החרדים (בגילאי 18–40) לומדים באקדמיה. בקרב הנשים החרדיות השיעור עומד על 5% בלבד. למעלה מ-53% מבוגרי התואר הראשון החרדים בשנת תשפ"ב פנו ללימודי חינוך והוראה, הנלמדים ברובם בסמינרים המפוקחים ובאישור רבני, לעומת 15% בלבד בציבור הכללי.

נתונים אלו מחזקים את עמדת ההנהגה הרוחנית, המבהירה פעם אחר פעם כי הציבור החרדי בהמוניו נאמן למקורותיו, מדיר רגליו מהאקדמיה, ואינו מתפתה לניסיונות החקיקה וההנגשה של גורמים פוליטיים שונים. החרמת ההצבעה של יהדות התורה משקפת את המחויבות העמוקה לדעת תורה ואת הנאמנות להוראות גדולי ישראל.