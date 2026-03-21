אלפי בני משפחה של הנהגת איראן מתגוררים בארה"ב - ומלמדים באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר במדינה, כך לפי חשיפה של ה'ניו יורק פוסט' | בעוד בטהרן נשמעות קריאות נגד המערב, בניהם של בכירי המשטר מחזיקים במשרות הוראה ומחקר מניו יורק ועד לוס אנג'לס (חדשות)
סערה באקדמיה: פורום "מועצת אוקטובר", המאגד משפחות שכולות, דורש לבטל את מינויו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר להקמת תוכנית מנהיגות באוניברסיטת רייכמן • "מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות - לא נסכים לטיוח מוסרי" (בארץ)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
אוניברסיטת מינסוטה פרסמה תכנים על "מגפת הלובן" כתופעה חברתית בארה"ב | לטענתם, החיבור המשפחתי לתרבות הלובן מפיץ ומקיים את הגזענות בארצות הברית | המחקר עורר ביקורת חריפה על תכנים פוליטיים באקדמיה (בעולם)
הרשויות בדרום קוריאה עצרו היום את תנועת המטוסים ברחבי המדינה למשך 35 דקות כדי להבטיח שקט מוחלט במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות | ההמראות והנחיתות הופסקו בכל שדות התעופה במדינה, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעש שעלול להפריע לנבחנים (תעופה)
סרטון ויראלי שפורסם ביממה האחרונה באיראן, עורר גל של לעג וביקורת על תנאי המזון הירודים באוניברסיטאות במדינה | התיעוד מציג טבח באוניברסיטת “שהיד מנתזרי” במשהד כשהוא מחלק לסטודנטים אוכל… עם את חפירה (העולם הערבי)
אוניברסיטת נורת'ווסטרן, המפעילה שלוחה בדוחא שבקטאר, נקלעה לסערה לאחר שנחשפו סעיפים מחמירים בחוזה עם קרן קטאר, האוסרים על ביקורת נגד המשטר | מאז 2008 העבירה קטאר כ־737 מיליון דולר למימון הקמפוס | לאחר טבח שמחת תורה, נשלחה הצהרה מטעם הקרן: "QF תמיד עמדה ותמיד תעמוד לצד פלסטין" | נשיא האוניברסיטה היוצא, מייקל שיל, התפטר בעקבות ביקורת על טיפולו במחאות פרו-פלסטיניות בקמפוס, שבמסגרתן הוסכם על העסקת מרצים פלסטינים ומתן מלגות לסטודנטים מעזה | אחד המרצים, מכיימר אבוסעדה, מקושר לארגונים בעלי זיקה לחמאס והחזית העממית | מינויו הוארך עד אוגוסט 2026 (בעולם)
בצעד חסר תקדים, הקפיא ממשל טראמפ מעל 800 מענקי מחקר לאחר האשמות כי האוניברסיטה לא הגנה על סטודנטים יהודים וישראליים מהטרדות אנטישמיות בקמפוס, וכן פעלה על פי מדיניות קבלה מפלה | הצעד, הכולל השעיית תקציבים ממשרדי הבריאות, האנרגיה וקרנות מדעיות, הוביל להפסקת מחקרים, סכנה לאיבוד שנות עבודה מדעית ולחשש לפיטורי עובדים (בעולם)
בתחילת מלחמות חרבות ברזל ואפילו עד ימים אלו, האנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית קפץ לשמיים, טראמפ החליט לשלול את התקצוב של אוניברסיטת קולומביה, שהחליטה להתקפל ולשלם קנס של 200 מיליון, כדי להחזיר את המימון (חדשות)