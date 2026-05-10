מושל טקסס הורה לסגור אוניברסיטה מוסלמית שהוקמה ללא אישור

מושל טקסס, גרג אבוט, הנחה השבוע למועצת החינוך הגבוה של המדינה להוציא צו המחייב את סגירתה המיידית של אוניברסיטה מוסלמית בלתי מורשית שפעלה בעיר דאלאס. המושל הבהיר כי טקסס לא תאפשר למוסדות חינוך בלתי חוקיים להמשיך ולפעול בשטחה.

על פי הנתונים שפורסמו, האוניברסיטה המוסלמית בדאלאס, הממוקמת בעיר ריצ'רדסון, מעולם לא קיבלה אישור רשמי לפעול כמוסד אקדמי או להעניק תארים. גורמים רשמיים במדינה מזהירים כי המוסד עלול לעמוד בפני השלכות משפטיות חמורות אם לא יציית לצו הסגירה.

הציגה עצמה כאוניברסיטה ראשונה מסוגה

המוסד הגדיר את עצמו באתר האינטרנט שלו כאוניברסיטה הראשונה בארצות הברית המציעה תוכניות לתואר ראשון במגוון תחומים, תוך שילוב לימודי אסלאם. המוסד פעל במשך תקופה ממושכת ללא כל פיקוח או אישור מהרשויות המוסמכות.

המושל אבוט פרסם הודעה ברשתות החברתיות בה ציין כי "טקסס לא תסבול פעילות של מוסדות חינוך בלתי חוקיים במדינה". ההודעה משקפת את המדיניות הנחרצת של המדינה בנושא אכיפת חוקי החינוך הגבוה.

יצוין כי טקסס נוקטת בשנים האחרונות בגישה קפדנית כלפי מוסדות חינוך, כפי שעולה מהחלטת בית המשפט הפדרלי לאשר הצגת עשרת הדיברות בבתי ספר ציבוריים במדינה.

צעדים משפטיים צפויים

גורמים במועצת החינוך הגבוה של טקסס מסרו כי הצו יחייב את המוסד להפסיק את כל פעילותו האקדמית באופן מיידי ולצמיתות. המוסד לא יוכל לחדש את פעילותו בעתיד ללא קבלת אישורים מתאימים, דבר שנראה בלתי סביר לאור ההפרות החמורות שבוצעו.

על פי הנמסר, הרשויות בוחנות גם צעדים משפטיים נוספים נגד מנהלי המוסד, שהפעילו אוניברסיטה בלתי חוקית והציעו תארים אקדמיים ללא כל סמכות. הסטודנטים שלמדו במוסד עלולים למצוא את עצמם עם תארים שאינם מוכרים על ידי מערכת החינוך הגבוה בארצות הברית.

המקרה מצטרף לשורת פעולות אכיפה שנוקטת טקסס בתחום החינוך, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים ומניעת הטעיית הציבור על ידי מוסדות בלתי מורשים.